Gemeinsam bewegen, im Team Spaß haben und nicht nur etwas für die gute Sache, sondern auch für die eigene Gesundheit tun - all das soll die Schrittzähleraktion „#AZ bewegt 2020“ bringen. Am Montag wollten wir die Schrittzähler in unserer Geschäftsstelle am Steinweg an die Teilnehmer übergeben. Nach sorgfältiger Abwägung möchten wir diese Versammlung von Dutzenden Menschen auf relativ engem Raum lieber nicht riskieren - sie widerspräche allem, was derzeit an Vorsichtsmaßnahmen gegen die schnelle Ausbreitung des Virus empfohlen wird.

Aber irgendwann, hoffentlich in in nicht allzu langer Zeit, wird sich das Leben in Gifhorn wieder normalisieren. Dann starten wir mit „#AZ bewegt 2020“ neu durch - vielleicht lassen sich dann noch mehr Teilnehmer als bisher schon zum Mitmachen motivieren, um nach der langen Phase erzwungener Zurückhaltung wieder richtig in Schwung zu kommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!