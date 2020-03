Die Allerwelle macht sich jetzt schon hübsch für die Sommersaison

Gifhorn

Carpe diem, nutze den Tag: Weil der Corona-Shutdown dafür gesorgt hat, dass die Allerwelle seine Tore fürs Publikum schloss, macht man auch dort aus der Not eine Tugend – und erledigt schon mal Arbeiten, die sonst erst Ende Mai, Anfang Juni angestanden hätten.

Revision vorgezogen

„Wir haben die Revision des Bads vorgezogen“, erklärt dessen Geschäftsführer Walter Lippe. Normalerweise findet die erst statt, wenn die Freibad-Saison beginnt, die Leute draußen schwimmen können und nicht mehr auf das wetterunabhängige Hallenbad angewiesen sind. „Für gut eine Woche müssen wir das für die Arbeiten dann schließen.“

„Ohne Stress“

In diesem Jahr ist alles anders, wie jeder weiß. Weil es keinen Badebetrieb gibt in der Allerwelle, kann das Großreinemachen und die Wartung der Technik schon jetzt „und ohne Stress“ vonstatten gehen: „Die Mitarbeiter müssen keine Überstunden schieben und auch nicht am Wochenende arbeiten. Wir haben einfach für alles mehr Zeit“, zählt Lippe weitere Vorteile der Situation auf.

Grundreinigung läuft

Angegangen wird jetzt unter anderem die Grundreinigung in den Umkleidebereichen. Sie unterscheide sich (trotz Corona) in Art und Umfang nicht von der üblichen und wird von der externen Firma erledigt, die auch sonst im Hallenbad putzt. „Die Becken werden von unseren Mitarbeitern gereinigt“, sagt Lippe.

Hebeboden warten

Und wenn beispielsweise das Wasser aus dem Therapiebecken schon mal abgelassen wurde, wird auch dessen Hebeboden gewartet. Gleiches gilt für die Technik sämtlicher Türen im Bad. Die übrige Badtechnik wird ausgespart, da sie „im laufenden Betrieb“ permanent gewartet wird. Auch wenn sowohl die Umwälzanlage als auch die Verchlorung in der aktuellen Zwangspause herunter gefahren wurden, die am 16. März begann.

Außenanlagen vorbereiten

Und einmal jährlich alle Glasrahmen in Bad und die Außenfassade gereinigt werden, wir auch das nun während der Schließungszeit erledigt.

Allerwelle: Auch die Außenanlagen werden vorbereitet. Quelle: Sebastian Preuß

Ebenso wie das Vorbereiten der Außenanlagen für die Open-Air-Saison: „Das wäre jetzt allerdings ohnehin dran“, erläutert der Allerwelle-Chef, der noch „eine bedauerliche Nachricht“ auf Lager hat – das neue Planschbecken aus Aluminium wird nicht rechtzeitig zur Draußen-Saison fertig: „Wegen Corona gibt es einen vorläufigen Lieferstopp für die Teile.“

Und wenn alle Vorbereitungen und die Revision im neunten Betriebsjahr des Bades erledigt sind, wird man auf das Ende von Corona warten respektive die Nachricht der Stadt, dass es wieder öffnen darf: „Das können wir dann innerhalb von einer Minute umsetzen“, verspricht Walter Lippe allen Wasserratten, die schon jetzt sehnlichst auf diesen Moment warten. Und: Inhabern von Dauer- und Monatskarten werde durch Corona „kein finanzieller Schaden entstehen“.

Lesen Sie auch

Von Jörg Rohlfs