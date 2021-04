Gifhorn

Die Entwicklung ist nicht überraschend, der starke Anstieg der Fallzahlen jedoch besorgniserregend: Das „Tatmittel Internet“ beschäftigt Gifhorns Kripo verstärkt. Die Betrügereien per Mausklick nahmen 2020 sprunghaft zu. Gleichzeitig gibt’s in diesem Deliktfeld jedoch eine hohe Aufklärungsquote.

„Im Vergleich zum Vorjahr gibt’s beim Waren- und Warenkreditbetrug per Internet einen Anstieg um 96 auf 291 Fälle“, erklärt Martin Hesse, Leiter der Analysestelle der Gifhorner Kripo. Im Vorjahr registrierten die Ermittlerinnen und Ermittler in diesem Deliktfeld lediglich 195 Fälle. „Der Anstieg beträgt somit 49,2 Prozent“, geht Hesse auf die Entwicklung in der aktuellen Kriminalstatistik 2020 ein. Gemeinsam mit Kripo-Chef Uwe Ramme und Inspektionsleiter Thomas Bodendiek stellte er die Zahlen vor.

Abzocke mit falschen Mails

Den größten Anteil in der Kategorie „Tatmittel Internet“ hätte im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte nach wie vor der sogenannte Waren- und Warenkreditbetrug, so Hesse. Dabei würden die Kriminellen im wieder neue Wege finden, um sich den Zugriff auf die Daten der Geschädigten zu verschaffen, erläutert der Analyse-Experte. Häufig würden sich die Betrüger als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Software-Firma ausgeben. In anderen Fällen würden gefälschte Mails von Banken oder Warenhäusern auf den Weg geschickt, in denen man den Opfern mit einer Kontensperrung drohe.

Es gebe aber auch verlockende Angebote, bei denen die Käuferin oder der Käufer nach Bezahlung vergeblich auf die Ware warte, so Hesse. „Ein Großteil des Warenbetrugs spielt sich inzwischen bei eBay ab“, ergänzt Erster Kriminalhauptkommissar Uwe Ramme. Wer dort aktiv sei, dürfe nicht leichtsinnig agieren. „Schnäppchen“ sollten grundsätzlich genau in Augenschein genommen und gescheckt werden, rät Ramme.

Mehr Fälle durch Corona-Krise

Den Anstieg um fast 50 Prozent bei den Online-Betrügereien führen Ramme und Hesse auf das Internet-Verhalten in der Corona-Krise zurück. „Viele Dinge wurden im Netz bestellt, da die Geschäfte im Lockdown geschlossen waren“, führt Martin Hesse aus.

Trotz der drastischen Zunahme der Fallzahlen seien die Ermittlerinnen und Ermittler der Gifhorner Polizei am Ball geblieben. „Wir konnten 267 der 291 Fälle aufklären – die Aufklärungsquote stiegt somit um 6,1 auf 91,75 Prozent“, geht Hesse auf die Zahlen in der Kriminalstatistik 2020 ein.

Ein hohes Dunkelfeld

Allerdings wissen Hesse, Ramme und Bodendiek auch, dass die festgestellte Entwicklung das Deliktfeld „Tatmittel Internet“ nur ungenau abbilde. „Wir haben es auch in diesem Bereich mit einem großen Dunkelfeld zu tun“, weiß Hesse. Viele Internet-Nutzer würden schädliche Mails in ihren Postfächern einfach löschen, ohne den Betrugsversuch bei Gifhorns Polizei zur Anzeige zu bringen.

Von Uwe Stadtlich