Keine guten Nachrichten für Freunde von Weihnachts- und Adventsmärkten: Nachdem die Stadt Gifhorn für ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt wegen Corona bereits ein verändertes und nur kleines Alternativprogramm angekündigt hat, sagt nun auch der Landkreis den beliebten Schlossmarkt zum Advent ab – laut Gesellschaft Lüneburger Heide Tourismus auf Platz fünf von 100 Weihnachtsmärkten landauf, landab. Es soll allerdings auch hier ein „kleines Ersatzprogramm“ geben.

Wie das aussehen könnte – diese Frage ließen Landrat Dr. Andreas Ebel sowie Ricarda Riedesel, Leiterin der Kreisvolkshochschule und Mitglied der Arbeitsgruppe zum Schlossmarkt im Advent, am Dienstag noch offen. „Da gibt es bisher noch keine klaren Absprachen“, so Riedesel. „Aber wir wollten jetzt eine Entscheidung treffen, weil ja auch die Aussteller planen müssen“, ergänzte Ebel.

Eine mögliche Aktion wäre die Illumination des Gifhorner Schlosses

Angesichts der bis Ende November geltenden Corona-Regeln – der Schlossmarkt hätte in diesem Jahr am Wochenende 28. und 29. November stattgefunden – sei die Veranstaltung in ihrer bisherigen Form nicht möglich. Auf dem Schlosshof sowie im Rittersaal dürfte es angesichts der üblichen Zahl von mehreren Tausend Besuchern und rund 50 Ausstellern nämlich zu eng werden, um die Corona-Regeln einhalten zu können. Und ob sich danach die Regeln ändern werden, sei nicht absehbar.

Dennoch: „Es wäre uns wichtig, trotzdem ein bisschen Weihnachten anzubieten“, betonte der Landrat. Denn immerhin gäbe es in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: 25 Jahre Schlossmarkt zum Advent sowie 135 Jahre Landkreis Gifhorn. Beides sollte eigentlich groß gefeiert werden, die ersten Planungen starteten schon fast zum Ende des vorigen Adventsmarktes. Das ist nun alles über den Haufen geworfen. Wie es weitergeht und wie das „kleine Ersatzprogramm“ aussehen könnte? „Wir möchten kleine Angebote für die Bürger machen, damit diese auch im Schlosshof die Weihnachtszeit genießen können. Vielleicht illuminieren wir unter anderem das Schloss“, so Ebel. Derzeit würden Ideen gesammelt und über mögliche Aktionen nachgedacht.

Alternative Aktion soll Spende für AZ-Aktion Helfen vor Ort absichern

Zu denen soll auch eine Alternative gehören, damit die jährliche Spende für die AZ-Aktion Helfen vor Ort nicht Corona zum Opfer fällt. Im vergangenen Jahr flossen immerhin 11 300 Euro an die Aktion, aus der zahlreiche bedürftige Familien aus dem Landkreis Gifhorn unterstützt werden. Hilfe, die gerade in der Weihnachtszeit auf manches Kindergesicht ein Lächeln zaubert – aber nicht nur dann.

Von Thorsten Behrens