Landkreis Gifhorn

Wer hätte das vor Jahren gedacht. Da klagten die Kleingartenvereine über Parzellenleerstände, für junge Menschen schien die Übernahme eines eigenen Kleingartens undenkbar. Dann kam Corona. Nicht nur Benjamin Boller vom Kleingartenverein Grassel sagt: „In den letzten Wochen ist die Nachfrage fast schon explodiert.“

Zur Galerie Kein Sommerurlaub, monatelanger Corona-Stillstand in den eigenen vier Wänden – da suchen vor allem junge Familien Alternativen und finden sie etwa bei Kleingartenvereinen.

Die Zahlen sprechen für sich. In sonstigen Jahren gebe es zwischen 20 und 30 Kontakten mit Interessenten, im Corona-Jahr seien es schon jetzt 150 gewesen. „Klar, viele Leute konnten lange nicht raus. Und ein Kleingarten ist ein ganz legaler Ort, um auch in Corona-Zeiten Zeit zu verbringen.“ Wer eine Wohnung ohne Ausweichmöglichkeit nach draußen bewohne, habe hier seine eigene kleine Insel. Über Leerstand und Nachwuchssorgen muss sich Boller so schnell keine Sorgen mehr machen. „Uns freut’s natürlich, dass jetzt so viele Neue kommen. Der Verein lebt wieder.“

Jetzt gibt es sogar Wartelisten

Auch bei Heidemarie Tabbert, Vorsitzende des Rethener Kleingartenvereins Heideblume, gibt es seit Corona vermehrt Anfragen nach einer freien Parzelle. Sie hat ohnehin nur 16 Parzellen zu verwalten, frei ist davon nichts. „Die, die einen Garten haben, geben ihn jetzt nicht her“, weiß sie, wie wichtig in diesen Zeiten die eigene Oase im Grünen ist. Jörg Schmidt vom Kleingartenverein Masch in Gifhorn hätte theoretisch 46 Parzellen im Angebot. Die Chancen, nun eine anmieten zu können, sind gleich null. „Wir haben sogar schon eine Warteliste angelegt.“ Erstaunlicher Trend: „Es kommen viele junge Leute. So funktioniert der Generationenwechsel gut.“

Hoffen auf den langfristigen Effekt

Erst vor gut vier Jahren hatte Peter Burmester vom Kleingartenverein Allerkanal eine pfiffige Lösung, um endlich Leerstände zu beseitigen – damals wurden Interessenten mit einem beitragsfreien Jahr gelockt. In Corona-Zeiten geht’s nun anders herum. Da kann der Verein sich seine Bewerber gezielt aussuchen. Burmester hofft, dass die Neulinge dauerhaft bleiben und sie erfahren, „dass es immer wieder schön ist, einen Garten zu haben für die Erholung“.

Begehrt sind auch Parzellen im Kästorfer Kleingartenverein „Klein aber mein“. Vorsitzender Jens Vogel staunte nicht schlecht über die plötzlich angestiegene Nachfrage. „Montags hatte ich freie Plätze bei Ebay inseriert, Mittwoch musste ich sie schon wieder rausnehmen, weil der Andrang so groß war.“ Die neusten Kleingartenfreunde auf dem Gelände sind drei Familien mit Kindern. Für den Verein ein Glücksfall. Aber auch für die Familien selbst. Den Plan eines eigenen Garten mit selbst angebautem Obst und Gemüse hatte etwa Familie Behrens schon länger. „Als wir wegen Corona nix machen konnten, haben wir ernst gemacht“, erzählt Familienvater Stephan Behrens. Seit Kurzem genießt die Familie mit drei Kindern (5, 11 und 20 Jahre) die neu gewonnene Ruhezone. „Eine große Erleichterung. Da hat man Platz. Die Kinder können spielen oder mithelfen. Ihnen tut das auch sehr gut.“ Noch dazu fühlt sich Behrens in der Gemeinschaft der Kästorfer Kleingärtner gut aufgehoben. Und wenn dann bald das erste Obst und Gemüse geerntet werden kann, ist das Familienglück perfekt.

Von Andrea Posselt