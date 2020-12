Gifhorn

Nun fällt auch der beliebte Open-Air-Gottesdienst auf dem Gifhorner Marktplatz Corona zum Opfer. Hunderte Besucher kommen üblicherweise dort Heiligabend zusammen. „Das kann unter den jetzigen Bedingungen nicht stattfinden, wir werden alle Gottesdienste in die Kirche verlegen müssen. Anmeldungen sind nötig“, sagt Pastor Michael Groh.

Sichere Abgrenzung der Fläche ist nicht möglich

Die Besucherströme auf dem Marktplatz vor der Nikolaikirche ließen sich nicht angemessen kontrollieren und eine sichere Abgrenzung der Fläche könne nicht gewährleistet werden, hat der Nicolai-Kirchenvorstand in Absprache mit Superintendentin Pfannschmidt beschlossen, die Gottesdienste in die Kirche zu verlegen. Zwar werden dann pro Gottesdienst nur noch 120 Besucher möglich sein, aber im Zusammenhang mit dem bewährten Hygiene- und Lüftungskonzept für den Kirchenraum ein Höchstmaß an Sicherheit gewährt werden können. Gottesdienste in der Nicolai-Kirche finden an Heiligabend um 15, 16, 17 und 18 Uhr statt. Das Tragen von Mund-Nasenschutz ist Pflicht.

Pro Gottesdienst stehen rund 70 Plätze zur Verfügung in der Nicolai-Kirche

Die bereits bekannt gegebenen Gottesdienstzeiten bleiben bestehen. Voraussetzung für den Gottesdienstbesuch ist eine Anmeldung über das Portal „gifhorn-nicolai.gottesdienst-besuchen.de“, oder telefonisch über das Gemeindebüro. Bereits eingegangene Anmeldungen für die Open-Air-Gottesdienste bleiben bestehen. Aktuell stehen pro Gottesdienst noch jeweils ca. 70 freie Plätze zur Verfügung. Ein spontaner Gottesdienstbesuch ist nicht möglich. Sollten sich aufgrund dieser Änderungen bereits angemeldete Personen gegen einen Kirchbesuch entscheiden, bittet der Kirchenvorstand um Stornierung, telefonisch unter 985112 oder per E-Mail an britta.kempe@evlka.de.

