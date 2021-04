Gifhorn

Diesen Abschnitt hat’s bisher in Gifhorns Kriminalstatistik noch nie gegeben: Erstmals finden sich darin Ereignisse, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Hunderte von Einsätzen werden von Kripo-Analyseleiter Martin Hesse für 2020 aufgelistet.

Los ging’s im März: Bis Ende Dezember führt Hesse – er präsentierte die Statistik gemeinsam mit Gifhorns Inspektionsleiter Thomas Bodendiek und Kripo-Chef Uwe Ramme – mehr als 443 „Ereignisse“ an. Sie hätten Gifhorns Polizei auf Trab gehalten. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und auch Bedrohungen: „Im Bereich der Straftaten waren mit 68 Ereignissen alle Deliktbereiche betroffen“, führt Martin Hesse aus.

169 „Corona-Straftaten“

Genau 169 Mal tauchen in der aktuellen Kriminalstatistik Ordnungswidrigkeiten als „Ereignisse im Zusammenhang mit Corona“ auf. 197 Mal finden sich „sonstige Corona-Ereignisse“ in den Erhebungen des Zentralen Kriminaldienstes wieder. „Dabei handelt es sich in der Hauptsache um die Unterstützungstätigkeit für Behörden“, ergänzt Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek.

Kontrollfahrten wegen der Ausgangssperre: Gifhorns Polizei hatte durch Corona und die damit verbundenen Auflagen viel Arbeit. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

So hätten seine Beamtinnen und Beamten vielfach dem Landkreis Schützenhilfe bei der Überwachung der Corona-Verordnungen gegeben, so Bodendiek. Die Einhaltung der Ausgangssperre, Kontrollen des Bewirtungsverbotes und Kontrollen und Überprüfungen des Kontaktverbotes hätten dazu gehört. Die Polizistinnen und Polizisten hätten zudem die Aufgabe der Benachrichtigung von Corona-Betroffenen übernommen, führt der Gifhorner Inspektionsleiter aus.

Zusätzliches Personal eingesetzt

„Wir haben an manchen Tagen zusätzliches Personal und entsprechende Fahrzeuge auf die Straße bringen müssen“, macht der Inspektionsleiter keinen Hehl daraus, dass die Pandemie die Einsatzkräfte fast täglich gefordert habe. Streifenfahrten in der Fußgängerzone und die Sperrung von Straßen und Kreuzungen wegen Überfüllung von Badeseen: Gifhorns Polizei zeigte rund um die Uhr Präsenz.

Ordnungswidrigkeitsstrafen und Bußgelder im Zusammenhang mit Corona verhängte Gifhorns Polizei 2020 übrigens nicht. Diese Verstöße wurden an den Landkreis weiter gemeldet, der die Fälle entsprechend sanktioniert hat.

Von Uwe Stadtlich