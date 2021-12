Gifhorn

Südfrüchte in der Hand und dann mit einer Riesen-Polonaise quer durch Gifhorns Stadthalle: Weil die Corona-Vorgaben erneut streng sind, wird’s auch Anfang 2022 nichts mit dem beliebten Apfelsinenball. Komplett auf die Streichliste gesetzt hat das Uniformierte Schützenkorps als Ausrichter das Event jedoch nicht. Es gibt einen Alternativ-Plan.

Wegen Corona und der damit verbundenen Folgen musste der beliebte Ball, der seit Jahrzehnten zu den Highlights im Kulturleben der Stadt gehört, bereits 2021 abgesagt werden. Die Veranstaltung erneut ersatzlos ausfallen lassen: Das Kommando des Uniformierten Schützenkorps ist sich inzwischen darüber einig geworden, dass es so nicht noch einmal laufen soll. „Verschieben statt komplett absagen“, bringt USK-Chef Karsten Ziebart das Ergebnis einer Hybrid-Vorstandssitzung auf den Punkt.

700 Apfelsinenball-Gäste sind das Ziel

„Es ist natürlich schade, dass wir nicht wie gewohnt am zweiten Samstag im Januar feiern können, doch im Frühjahr soll’s dann mit dem Ball klappen – auch wenn da keine Apfelsinenzeit mehr ist“, gibt sich Ziebart optimistisch. In einer Online-Runde habe das Kommando für diese Alternativlösung gestimmt. Ziebart hofft darauf, dass dann wieder mit mehr als 700 Gästen in Gifhorns Stadthalle gefeiert werden kann. „Einen konkreten Termin haben wir noch nicht festgelegt , vielleicht klappt’s ja schon im März – ansonsten wird der Ball im April oder Mai über die Bühne gehen“, so der USK-Major.

Polonaise quer durch die Stadthalle: Statt im Januar soll der Gifhorner Apfelsinenball nun im Frühjahr steigen. Diese Entscheidung hat die USK-Chefetage getroffen. Quelle: Michael Franke (Archiv)

Wie und unter welchen Vorgaben dann gefeiert werden kann, hänge selbstverständlich von der im Frühjahr vorherrschenden Pandemielage ab. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass es klappt – und wollen den Menschen mit dieser Entscheidung auch ein wenig Hoffnung machen“, erklärt der USK-Vorsitzende.

Bereits 200 Karten für den Ball verkauft

Der Kartenvorverkauf über die Zugführer des Korps (15 Euro für Mitglieder, 20 Euro für Gäste) ist laut Ziebart inzwischen gut angelaufen. „200 Karten – ursprünglich für den 8. Januar gedacht – sind bereits weg“, so Ziebart. Sie würden selbstverständlich auch für den Ausweichtermin im Frühjahr 2022 gelten.

Die Band Streetlife sorgt für den guten Ton

Vor dem großen Ball-Ereignis im Frühling werde das Kommando des USK dann rechtzeitig Details mit Stadthallen-Managerin Dagmar Marcks-Lübberink besprechen, kündigt Karsten Ziebart an. Für Musik ist beim Apfelsinenball 2022 jedoch schon gesorgt. „Ein entsprechender Vertrag mit der beliebten Band Streetlife wurde geschlossen“, bestätigt Ziebart. Mit den Musikerinnen und Musikern hätte man sich auf eine „Corona-Rücktrittsklausel“ geeinigt – falls die Pandemie Tanzen und Feiern auch im Frühjahr unmöglich macht.

Nicht abgesagt, sondern ebenfalls nur verschoben: Das gilt laut Ziebart auch für die Schießgruppen- und Generalversammlung. Die Gewinnverteilung des Preisschießens werde ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

