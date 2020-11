Wegen Corona: Gifhorner lesen plötzlich viel mehr

Gifhorn

Die Gifhorner lesen in der Corona-Zeit plötzlich mehr. Das ist eine erste Bilanz, die die Gifhorner Stadtbücherei auf AZ-Anfrage, zieht. Das ganze Jahr habe gut Betrieb geherrscht in der Einrichtung am Cardenap. Auch während der Sommerferien. Da blieben viele Gifhorner daheim. Aktuell muss die Bücherei auf Kundenverkehr verzichten. Deshalb gibt es jetzt den Fenster-Service. Auch der werde gut genutzt, berichtet Annette Siemer, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Besonders boomt die Online-Ausleihe

In Zeiten von Corona hat die Nachfrage nach Online-Angeboten deutlich zugenommen. Waren es im Januar noch 3494 Medien, die ausgeliehen wurden, lag die Zahl im April bei 4329. Im Oktober waren es 4378 Medien. Insgesamt wurden bis jetzt 42587 Medien ausgeliehen. Das sind etwa 800 bis 1000 mehr als im Vorjahresvergleich.

Krimis und Liebesromane sind in der Stadtbücherei sehr nachgefragt

Und was lesen die Gifhorner gerade gerne? Vor allem Krimis und Thriller stehen hoch im Kurs. Aktuell stark nachgefragt sind zum Beispiel die Titel „Der Heimweg“ von Sebastian Fitzek und „Der sanfte Hauch des Todes“ von Wolfgang Burger. Aber auch Liebesromane und historische Romane werden gerne gelesen, etwa „Winter der Hoffnung“ von Peter Prange (die Vorgeschichte von „Unsere wunderbaren Jahre“). Familiensagas, die um die Jahrhundertwende 19./20. Jahrhunderts spielen, sind bei Frauen außerordentlich beliebt.

Beim Lockdown waren Kinderbücher sehr gefragt

„Der ganz große Run auf Kinderliteratur, der während des letzten Lockdowns stattgefunden hat, ist bisher ausgeblieben. Das dürfte daran liegen, dass Schulen und Kitas (noch) geöffnet sind. Aber besonders spannende Abenteuergeschichten sowie Fantasy-Bücher werden gern und gut entliehen“, berichtet Siemer. Ein Dauerbrenner seien Pferdegeschichten, die vor allem von Mädchen gelesen werden. Im Gegensatz zu den Erwachsenen würden die Kinder auch viel Sachliteratur ausleihen. Hier stehen die Themen Tiere und Natur ganz oben auf der Liste.

Momentan geht es jetzt mit den Entleihungen der Weihnachtsbücher los. Koch-, Back- und Bastelbücher, Anleitungen zum Dekorieren oder Liederbücher zum Thema Weihnachten würden vermehrt nachgefragt. Einen Ladenhüter gab es im Corona-Jahr jedoch: Nur die Reiseführer sind größtenteils im Regal geblieben. Diese Festellung macht auch Lutz Dänzer, Chef der gleichnamigen Buchhandlung. „Klar, wenn kaum jemand verreist, ist dieser Bereich kaum nachgefragt.“

Leseratten schätzen Bücher als Mittel der Entschleunigung

Er hat einen erstaunlichen Trend ausgemacht. Zwar sei die Zahl der Kundschaft gesunken. Aber die Gifhorner, die kommen, würden deutlich mehr Bücher ordern. Der im März befürchtete Umsatzeinbruch blieb bei Dänzer deshalb aus. Ähnlich wie bei der Stadtbücherei liegen Romane von eher leichter Natur auf der Hitliste ganz oben - „etwas fürs Herz, was leicht lesbar ist“. Im Sommer war eine große Nachfrage nach Sachbüchern rund ums Thema Garten zu verzeichnen. Deutlich erhöht sei auch der Kauf von Büchern für jüngere Kinder. Die neue Leselust der Gifhorner kann Dänzer sich gut erklären: „Irgendwann wird ja auch mal Netflix langweilig.“ Und aus Gesprächen weiß er, dass Bücher so manch einem Kunden zur Entschleunigung gut tun. Einen persönlichen Tipp hat er auch noch „Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte“ von Jonas Jonasson sei „ein verrücktes Buch, das Spaß macht beim Lesen.“

