Gifhorn

Was macht die Corona-Pandemie eigentlich gerade mit dem Gifhorner Wochenmarkt. Die AZ hat sich am Samstag mal umgehört – und festgestellt, dass sich das Einkaufsverhalten der Gifhorner stark verändert hat. Und dass das Thema Maskenpflicht und entsprechende Verstöße beim Großteil der Kunden gar keine Rolle spielt.

„Wertschätzung für die Händler ist gestiegen“

Seit Jahr und Tag kauft Ekkehard Musick am Mittwoch und Samstag auf dem Gifhorner Wochenmarkt ein. Gesunde Kost ist ihm stets wichtig gewesen. Was ihm als jahrelanger Marktgänger aufgefallen ist: „Die Klientel ist vielfältiger geworden in den letzten Monaten. Man merkt richtig, dass die Wertschätzung für die Händler gestiegen ist. Jeder erlebt hier gerade, dass die Händler immer mit frischer Ware da sind.“

Bei gesunder Kost wird nicht aufs Geld geschaut

Dass Corona dem Wochenmarkt einen ungeahnten Boom gebracht hat, hat auch Beschicker Jürgen Plank bemerkt. Einkaufen an der frischen Luft und nicht im Supermarkt sei einer der Vorteile, den die Gifhorner nun schätzen. Natürlich werde auch mehr zu Hause gekocht, daher steige auch die Nachfrage nach Frischem, so Plank. Insgesamt sei die Meile aktuell viel belebter als in der Zeit vor Corona.

„Und die Leute kaufen auch ordentlich, gönnen sich etwas. Da wird nicht auf den Cent geguckt.“ Sein persönlicher Tipp, sich jetzt in den diesen Zeiten etwas Gutes zu tun: „Clementinen essen und Weintrauben, die sind gerade so süß – das macht die Seele glücklich.“ Dass vor Wochen vereinzelt Maskenmuffel mal für Diskussion sorgten, sei längst Geschichte. „Gucken Sie, wie entspannt die Leute hier sind.“

Gesundes ist den Gifhornern gerade jetzt wichtig: Der Wochenmarkt hat durch Corona mehr Zulauf als früher. Quelle: Andrea Posselt

Auch am Stand von Rolf Kolster ist die Nachfrage nach gesunder Kost gestiegen. „Besonders in den letzten vier Wochen merke ich das verstärkt.“ Auch bei ihm sind Clementinen und Weintrauben gerade der Hit in Corona-Zeiten. Dass Supermärkte momentan Bananen zu Dumpingpreisen verkaufe, mache die Händler sauer. Übrigens: Der persönliche Favorit von Rolf Kolster, um per Essen über die Corona-Zeit zu kommen, sind Rosenkohl und Weißkohl.

Auf Rote Bete, Sellerie und Möhren schwört eine Mitarbeiterin am Stand von Manuel Gerloff. Auch sie bemerkt, dass der Wochenmarkt nicht nur von Stammkunden besucht wird. „Vielleicht animieren ja auch die Kochsendungen im Fernsehen dazu, Frisches zu kochen.“

Von Andrea Posselt