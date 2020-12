Gifhorn

In diesem Jahr ist alles anders: Weil Corona aktuell einen Gastronomie-Besuch nicht zulässt, holen sich die Gifhorner ihr Lieblingsrestaurant quasi nach Hause. Viele Betriebe bieten einen Abhol- oder Lieferservice für die Weihnachtsfeiertage an. Die Nachfrage ist groß.

„Wir sind mitten in der Planung für die Festtage“, sagt Marco Vinale, Chef des Gasthauses Evers in Isenbüttel. Der 44-Jährige, der das 1907 gegründete Traditionslokal führt, bietet Weihnachten einen Abholservice an. „Gänsebraten gibt’s auf jeden Fall, aber auch Medaillons werden wir zubereiten“, so Vinale. Vorweg will das Evers-Küchenteam eine Suppe anbieten. Auch wenn die Politik Mitte Dezember doch noch grünes Licht für die Öffnung der Restaurants geben sollte, wird Marco Vinale seinen Betrieb zu Weihnachten dicht lassen. „Zu viel Aufwand – wir bräuchten drei Tage zum Hochfahren“, winkt er ab.

Vorbestellungen laufen seit zwei Wochen

In der Gaststätte „Zum Schützen-Wiese“ laufen die Vorbestellungen für die Weihnachtsmenüs seit zwei Wochen. „Ich bin zufrieden – ein großes Netzwerk hält meinen Laden am Laufen“, sagt Chef Sven Wiese (50), der inzwischen auf 20 Jahre Gastronomie-Erfahrung zurückblickt.

Angebot kommt prima an: Sven Wiese von der Gaststätte „Zum Schützen-Wiese“ nimmt seit 14 Tagen Vorbestellungen für Weihnachten entgegen. Quelle: Sebastian Preuß

„Das große Thema ist selbstverständlich Geflügel und Wild“, beschreibt er sein Abhol-Angebot. Rotkohl, Rosenkohl oder Kroketten können als Beilagen dazu kombiniert werden. Vorbereitet würden auch Suppen und Desserts. Auf die Speisekarte will Wiese zudem ein Fischgericht setzen. „Die Küche ist an den Festtagen bereits jetzt zu 50 Prozent ausgelastet“, sagt Wiese.

Caterer Tell Roth setzt ebenfalls auf klassische Weihnachtsmenüs und ist zum Fest mit der gesamten Mannschaft am Start. „Gans und Ente – als Ganzes oder in Teilstücken – und dazu Rotkohl, Klöße oder Kartoffeln“, beschreibt der Isenbütteler Unternehmer sein Angebot. „Bis mittags wird heiß angeliefert, danach vorgegart“, beschreibt Roth den Ablauf. Der Kunde erhalte dann eine einfache Anleitung, um die weihnachtliche Hauptmahlzeit für die Abendstunden selbst auf Temperatur zu bringen.

„In unserer Telefonzentrale waren an einigen Tagen bis zu drei Mitarbeiter allein mit der Annahme von Bestellungen von Weihnachtsmenüs beschäftigt“, berichtet Roth. Geliefert werde – ab fünf Personen – an den Festtagen auch nach Braunschweig, Helmstedt und Wolfsburg. Ein Abholservice werde ebenfalls angeboten.

Es fehlt an Planungssicherheit

Auch im Deutschen Haus in Gifhorn können Weihnachtsmenüs bestellt und abgeholt werden. „Ein Dilemma ist jedoch weiterhin die mangelnde Planungssicherheit“, hofft Chef Armin Schega-Emmerich darauf, dass die Politik an den Festtagen eine Öffnung der Restaurants möglich macht. „Sollte es so kommen, sind wir selbstverständlich dabei“, verspricht der Gastronom, der seit Jahren Chef des Dehoga-Kreisverbandes ist. „Ente, Gans, Wildragout, Roulade oder Heidschnucke und dazu die klassischen Beilagen“, beschreibt Schega-Emmerich die Hauptgang-Auswahl seines Angebotes, zu dem auch Desserts und Suppen gehören.

Mit dem Food-Truck zur Kundschaft

Mit ihrem Food-Truck sind Detlef und Gaby Petermann aus Ettenbüttel am Heiligabend im Einsatz. „In Müden und mit unserem zweiten Wagen vielleicht auch in Meinersen“, sagt Detlef Petermann. Ob er seiner Kundschaft an diesem Tag ein Weihnachtsessen anbiete, hänge davon ab, ob die Politik die Öffnung der Gastronomie zulasse. „Sollten die Restaurants dicht bleiben, werden wir Roulade und Rindergulasch auf die Karte setzen.“ Eine Vorbestellung sei dann allerdings nötig, um Planungssicherheit zu haben, so der Ettenbütteler Firmenchef.

Von Uwe Stadtlich