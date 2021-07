Gifhorn

Noch muss man ein bisschen suchen, um diese recht neue Gifhorner Firma zu finden. In der Straße Heidebrink deutet momentan nur ein kleines, aber feines Schild an einer Halle darauf hin, welche neue Weichen die Corona-Zeit stellen kann. Willkommen bei Florian Groß und „Holzart“. Die Geschichte von einem, der mal Sternekoch war und nun Holzmöbeldesigner ist.

Nein, in einem Satz kann Groß nicht beschreiben, was da im Laufe des letzten Jahres mit ihm und seinem Werdegang passiert ist. „Ich bin seit 25 Jahren Koch, habe das immer gerne gemacht.“ Spannende Zeiten liegen hinter dem 44-Jährigen. In vielen renommierten Restaurants arbeitete er. So ganz nebenbei lässt der bescheidene Gifhorner Namen wie das Ritz-Carlton in Wolfsburg und Hotel Ludwig im Park in Fallersleben fallen. Auch fürs Catering für die Welfenhochzeit von Ernst-August Junior war er verantwortlich.

Einige Faktoren kamen zusammen

Aber dann wurden wegen Corona die Zeiten in der Gastronomie schwieriger. Und irgendwie fügte sich eins zum anderen. Ein bisschen Schicksal spielte Töchterchen Minna auch noch. Wie und wann genau die berufliche Weiche umsprang, ist kaum noch exakt zu datieren.

Groß überlegt, lächelt: „Ja, ja die ganzen Geschichten, die einmal in einer Garage begannen. Bei mir war es wirklich auch so.“ Vor einigen Jahren interessierten er und seine Frau sich für einen Holztisch. „Das konnte man nicht bezahlen, so teuer war das.“ Seine Überlegung: „Dann versuche ich es einfach mal selbst.“

Das handwerkliche Geschick brachte er von Haus aus mit, den Rest habe er sich angelesen. Da ihn die Idee des Upcyclings schon immer fasziniert habe, habe er altes Bauholz als Baustoff gewählt. „Das dahinten sind alte Gerüstbohlen. Die werden sonst weggeschmissen. So haben die keinen Charme, aber das sind Rohdiamanten“, zeigt er in die Halle.

Das eigene Familienbett steht am Anfang

Das erste Holzkunstwerk zu Hause fand damals im Familien- und Freundeskreis schnell Fans. „So ging das langsam immer weiter.“ Aber eben eher nebenbei. Nun kommt Töchterchen Minna ins Spiel. Die brachte ihren Vater nämlich auf die Idee, ein riesig großes Familienbett aus Holz zu bauen. „Ich war es leid, nur auf 30 Zentimeter zu schlafen“, sagt Groß lachend.

Betten nach Wunschmaß

Das Familienbett Modell „Minna“, das auf dem Instagram- und Facebook-Profil zu sehen ist, ging durch die Decke. Seit Oktober ist das Anfertigen von extragroßen Betten für Eltern und Kinder nach Wunschmaß neben massiven Tischen das Hauptprodukt. Die Resonanz verblüfft Groß, auch wenn er darum weiß, wie beliebt Holzmöbel und die Idee des Upcyclings sind. „Sogar Videos, wie Kinder im Bett Purzelbaum schlagen, schicken mir Kunden zu.“

Sieht nicht so aus, dass da ein Spitzenkoch auf dem Holzweg ist. Groß will aufgrund des Anfangsbooms nicht abheben. „Hop oder top. Wenn es nicht läuft, kann ich immer noch wieder als Koch arbeiten.“ Irgendwie vereinen sich die Talente des erlernten Berufs und des selbst erlernten Handwerks als Holzdesigner. „Jetzt verschöner ich eben so den Alltag der Menschen.“

Von Andrea Posselt