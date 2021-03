Gifhorn

„Die Augen links!“: Dieses Kommando wird es für Marsch-Teams der Bundeswehr auch in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz geben. Wegen Corona fällt der Gifhorn-Tag erneut flach. Andere große Stadtfeste sind ebenfalls unwahrscheinlich – mit Absagen tut sich die Stadt allerdings schwer.

„No Four Days Marches in 2021“: In Großbuchstaben hatten die Organisatoren auf ihrer Homepage am 8. Februar die größte Marschveranstaltung Europas im holländischen Nijmgen abgeblasen. Es sei nicht verantwortbar und unmöglich, das Event für mehr als 47 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Beine zu stellen.

Der Gifhorn-Tag wird nun frühestens 2022 wieder stattfinden

„Durch die Absage des Organisationsteams war dann auch für uns klar, dass der Gifhorn-Tag wiederum nicht stattfinden wird“, erklärt Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro. Von Seiten der Bundeswehr habe die Stadt vor 14 Tagen eine offizielle Mitteilung erhalten. Die 17 Marschgruppen mit ihren mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten können somit frühestens 2022 wieder vor dem Rathaus antreten.

Obwohl das Schützenfest vier Wochen vor dem abgesagten Gifhorn-Tag der Bundeswehr auf dem Terminkalender steht, tut sich die Stadt weiterhin mit einer offiziellen Absage schwer. In anderen Städten Niedersachsens sind Schützenfeste in diesem Frühjahr und Sommer bereits auf der Corona-Streichliste gelandet.

Wieder auf der Corona-Streichliste gelandet: Die Bundeswehr-Marschierer kommen erst wieder 2022 auf den Gifhorner Marktplatz – falls es Corona bis dahin zulässt. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

In Neustadt bei Hannover – mit 43 000 Einwohnern durchaus mit Gifhorn vergleichbar – haben Schützenverein und Verwaltung bereits klare Kante gezeigt: Das Schützenfest wurde schon Anfang Februar gecancelt – auch um die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger nicht zu gefährden. Zudem mache feiern mit Mundschutz nur wenig Spaß und sei absolut nicht vorstellbar, argumentierte man in Neustadt.

Das Festprogramm würde sich am Infektionsgeschehen orientieren

So weit ist man in Gifhorn offenbar noch nicht. „Derzeit gibt es noch keine Entscheidung zum Schützenfest“, bezieht Schnur Position. Das gelte auch für das Altstadtfest im August und das Weinfest Anfang Juli. „Dass Veranstaltungen im bekannten Rahmen nicht möglich sind, liegt leider auf der Hand“, räumt Schnur ein. Die Events – wenn die Corona-Regeln sie überhaupt zulassen – müssten völlig neu gedacht werden.

„Falls das Infektionsgeschehen es erlaubt und Veranstaltungen doch wieder möglich sind, wird sich das Programm daran orientieren“, erklärt Schnur. Eine Absage der Veranstaltungen seitens der Stadt würde keine finanziellen Regressforderungen mit sich bringen, versichert er. Verträge mit Musikgruppen oder Schaustellern seien noch nicht geschlossen.

Kreisschützenverband erteilt keine Weisung an Vorstände

Uwe Weimann, Chef des Kreisschützenverbandes Gifhorn, sieht die Schützenfest-Saison 2021 ebenfalls kritisch. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass es bis zum Frühjahr und Frühsommer Lockerungen gibt, die diese Veranstaltungen möglich machen“, steht für den Wilscher fest. Weisungen und Anordnungen von Seiten des Verbandes an die Vereine gebe es nicht. „Da haben wir uns rausgehalten – letztendlich trägt jeder Vorstand die Verantwortung selbst“, so Weimann. Auch bei Ersatzveranstaltungen müsse sich die Führung jedes Vereines genau überlegen. was mit Hygienekonzepten umgesetzt werden könne. „Schließlich geht es um die Gesundheit der Mitglieder“, so Weimann.

Von Uwe Stadtlich