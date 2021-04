Kreis Gifhorn

Dutzende landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Gifhorn setzen auf kurze Verkaufswege. Frisch geerntet oder geschlachtet landen die erzeugten Produkte im eigenen Hofladen. Die Neugier der Verbraucher wächst. „Beim ersten Corona-Lockdown gab es einen regelrechten Run auf Hofläden“, sagt Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Landvolks Gifhorn – und hofft, dass das kein kurzzeitiger Effekt ist.

Eigene Produkte unter dem hauseigenen Label

Salat, Gemüse, Schnitzel aus eigener Herstellung – Roland Bursian, Chef von „Der Hof“ in Isenbüttel, weiß, wie sich im Verlauf der Jahre Neugierde und Bewusstsein der Kundschaft gesteigert hat. Dass vor drei Jahren der Hofladen erweitert werden musste, spricht Bände. So stark wuchs die gefragte Produktpalette an Produkten aus eigenem Anbau und Fertigung. Brotaufstrich etwa aus Rote Bete und Peperoni firmieren nun sogar unter dem hauseigenen Label „Hofgemacht“.

Expertin: „Aktuell geht regional vor bio“ Mehr Zeit zum Kochen, mehr Bewusstsein für gesunde, regionale Lebensmittel: „In Corona-Zeiten sind einige Hofläden echt überrannt worden“, sagt Sandra Raupers-Greune, Expertin für Direktvermarktung und Gartenanbau der Landwirtschaftskammer Braunschweig. Eine genaue Zahl, wie viele Hofläden es im Kreisgebiet gibt, liegt nicht vor. Aber auf der www.service-vom-hof.de sind es rund 20 Betriebe, die auf ihre Läden hinweisen. In einem haben die Hofläden jedoch klar das Nachsehen: „Mit den Öffnungszeiten der Discounter kann keiner mithalten.“ Und natürlich nicht bei dem Preiskampf der großen Markt-Riesen. Aber genau da sieht Raupers-Greune auch ein Alleinstellungsmerkmal, auf das die Landwirte setzen sollten – „sich als Qualitätseinkaufsstätten positionieren“. Deshalb rät sie allen, die Hofläden betreiben, nicht einfach einen Gemischtwaren-Laden von allem zu haben. Nudeln, Marmelade, Saucen, Eier, Kartoffeln – „es kann nicht jeder alles haben“. Sie empfehle, transparent darzustellen, was man von Berufskollegen dazu kaufe. Verbrauchern, die den Wert von Hofläden entdecken möchten, legt Raupers-Greune ans Herz: „Suchen Sie das Gespräch, fragen Sie, wo das Produkt herkommt.“ Langfristig hofft sie, dass der positive Trend anhält. „Aktuell geht regional vor bio.“

„Klimawandel und Corona haben dazu geführt, dass das Interesse an regionalen und ökologisch erzeugten Produkten zunimmt. Die Leute wollen wissen, wo die Sachen herkommen.“ Und rennen damit offene Türen ein. Denn zum Konzept von „Der Hof“ zählt, dass Gruppen Hofführungen machen können. Als wegen Corona kurzzeitig der Laden zu bleiben musste, sattelte Der Hof um und öffnete den Verkaufswagen. „Das war der Hit bei den Leuten. Wer warten musste, hat sich etwa die Hühner angeschaut“, sagt Bursian.

„Mehr Kunden dazugewonnen“

Und dass dabei 24 Menschen mit Behinderung auch noch einen Arbeitsplatz auf dem landwirtschaftlichen Hof haben, gibt dem Gesamtprojekt, das 1999 begann, noch einmal eine ganz besonders wichtige Bedeutung. Alles in allem habe man während der Pandemie „mehr Kunden dazugewonnen“.

Bursian geht davon aus, dass der Trend bleibt. „Besser geht es doch nicht: Regional mit kurzen Wegen ökologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, ist die Zukunft.“

Der Spargelhof Kuhls in Neubokel hat schon lange einen Hofladen. Eine Jahreszahl kann Viktoria Kuhls nicht nennen. „Meine Oma hat den schon gemacht“, sagt die 23-Jährige. „Erst war er nur im Heizungsraum. Da musste man noch durch das Haus.“ Längst ist der Hofladen angewachsen, seit einigen Jahren mit einem gläsernen Anbau.

Der direkte Draht zum Kunden ist im Hofladen wichtig

Drinnen gibt es Spargel und Kartoffeln aus eigenem Anbau, Hochzeitssuppe aus eigener Produktion und die von einer Mitarbeiterin selbst gemachten Marmeladen, Aufstriche, Sirups und Essige. Zum Sortiment gehört externe Ware von Nudeln über Emder Matjes bis hin zu Dosenwurst und Milchprodukten. Der Hofladen hat aus Sicht von Viktoria Kuhls eine große Bedeutung. „Wir können unsere Produkte direkt an die Kunden verkaufen.“ Es sei das Mittel schlechthin, die Leute zum Hof zu holen.

So wie jene Supermarkt-Kunden aus Wolfsburg, die dort die Kuhls-Waren gekauft haben und „mal sehen wollen, wo das herkommt“. Auch Urlauber aus Bayern und Hessen zählen zu Stammkunden. Sie nutzten nun den im Januar wegen der Corona-Krise eingeführten Online-Shop. „Das ist einfach im Trend.“

24-Stunden-Automat eröffnet neue Chancen

Seit vorigem Jahr steht ein so genannter 24-Stunden-Hofladen neben der Zufahrt zum Hof. Die Automaten-Aufstellung war schon vor Corona in Überlegung, die Pandemie gab den letzten Ausschlag. „Er wird immer mehr angenommen“, sagt Kuhls, die täglich immer wieder nachfüllt. Der Automat biete eine überschaubare Auswahl an Suppen, Nudeln, Spargel, Kartoffeln und Milchprodukten: „Alles, was man schnell mal braucht.“

Von Andrea Posselt und Dirk Reitmeister