Landkreis Gifhorn

Gar nicht so einfach, in Corona-Zeiten eine Freizeitaktivität zu finden, die erlaubt ist. Für die einigen hundert Mitglieder in Angelsportvereinen im Landkreis Gifhorn stellt sich diese Frage jedoch nicht. Es liegt in der Natur des Hobbys, dass da auch der größte Coronaregelüberprüfer nicht meckern kann. Kein Wunder: Immer mehr Gifhorner entdecken daher ein neues Hobby. Was steckt hinter dem Angel-Boom?

„Außergewöhnlich viele neue Mitglieder“

„Wir haben außergewöhnlich viele neue Mitglieder gewonnen. Das hat mit Corona zu tun“, sagt Olaf Guth, Vorsitzender des ASV Hillerse. Mehr als 20 Neumitglieder verzeichnete der 325 Mitglieder starke Verein schon während der Pandemie. Die Erklärung liegt für ihn auf der Hand: „Das Hobby macht man alleine, ist draußen und kann in Ruhe dabei entspannen.“ Auch einige Anfänger haben das Hobby entdeckt. Zum Glück hätten die noch den Fischereilehrgang machen können, um dann loslegen zu dürfen.

„Das ist doch eine schöne Quarantäne“

Auch der ASV Samtgemeinde Isenbüttel freut sich. Vorsitzender Karl-Heinz Meier sagt: „Ja, das Interesse am Angeln hat zugenommen.“ Und scherzhaft fügt er hinzu: „Das ist doch eine schöne Quarantäne. In Zeiten von Corona entdecken viele, wie schön es in der Natur ist.“

„Grofy geht angeln“ freut sich über mehr Follower: Patrick Grofmeier weiß, weshalb Corona nun seinen Lieblingssport Quelle: Sebastian Preuß

Ähnliches meldet auch Kerstin Naß, stellvertretende Vorsitzende beim ASV Gifhorn: „Wir haben guten Zuwachs bei den Mitgliedern. Selbst wenn man zu zweit angeln geht, sitzt man ja nicht dicht nebeneinander.“ Auch Jüngere hätten plötzlich Interesse am Angeln. Da hofft der Verein, dass sich das nachhaltig für ihn bemerkbar macht. Was natürlich allen Angelsportvereinen fehle, sei das gesellige Miteinander sowie die Arbeitseinsätze. „Aber das Problem haben ja alle Vereine.“

Auch der Angel-Influencer spürt den Angelboom

Dass nun immer mehr Gifhorner Spaß am Angeln entwickeln, merkt auch Patrick Grofmeier, der unter dem Motto „Grofy geht angeln“ bei Facebook und Instagram seit einigen Monaten seiner Leidenschaft frönt. Sprunghaft seien die Follower bei Facebook und Instagram angestiegen. Dort Tipps zu geben, wie man artgerecht angelt, bereite ihm Freude. Junge Menschen an dieses Hobby heranzuführen, plant er bereits für die Zeit nach Corona. „Ich würde gerne Guide-Touren an Aller und Ise anbieten.“

Von Andrea Posselt