Winkel

Werden zwischen dem Winkeler Kellerberg und dem Gifhorner Wittkopsweg durch einen hohen Kfz-Anteil zu viel Staub aufgewirbelt, zu hohe Geschwindigkeiten gefahren, Radfahrer gefährdet, Wild und Schafe in freier Natur gestört? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ortsrat Winkel am Donnerstag im Bahnerhaus. Rund 20 Bürgerinnen und Bürger hatten sich bereits vor der Ortsratssitzung vor der Tür eingefunden, um für die Beibehaltung der jetzigen Durchgangssituation zu demonstrieren. Coronabedingt teilnehmen durften wiederum nur neun Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich zuvor angemeldet hatten.

Während der 43-minütigen Bürgerfragestunde gab es ein Für und Wider des genannten Verbindungsweges über die Schickebrücke. Dabei geisterte sogar der Begriff „Bürgerwehr“ durch die Runde, die sich angeblich in Winkel gebildet habe. Axel Keller war einer derjenigen, die sich gegen eine Sperrung ausgesprochen hatten, und begründete das mit vorhandenen Verkehrsmaßnahmen, die ein Durchfahrtsverbot an Wochenenden und Feiertagen sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen. Ein großer Verfechter der Straßensperrung war der Naturschutzbeauftragte des Landkreises Gifhorn Klaus Wagner. „Wir haben nur eine Natur und müssen das Naturschutzgebiet in diesem Raum schützen“, so Wagner, der sich mit Nachdruck für eine Sperrung des Durchgangsweges einsetzte.

Früher gab es auf der Strecke mehr Verkehr

Der ehemalige Ratsherr Karsten Hoffmann sprach davon, dass es schon zu Zeiten von Ortsbürgermeister Hans-Hermann Waletzky Diskussionen über eine Sperrung des Weges gegeben habe. „Damals florierte der Tourismus mit fünf Gaststätten in Winkel noch, es gab zwei Reitställe und einen regen Besuchsverkehr“, so Hoffmann, der auf ein viel größeres Verkehrsaufkommen zu damaligen Zeiten hinwies. Allerdings wolle man die Raserei auf dem Kellerberg in Zukunft nicht mehr hinnehmen.

Angebliche Zählungen von 600 Fahrzeugen am Tag konnte niemand in der Runde bestätigen. Der Naturschutzbeauftragte wies aber auch darauf hin, dass es durch die geplanten Straßenbaumaßnahmen mit ihren Straßensperrungen noch zu einem weitaus höheren Verkehrsaufkommen kommen könnte. Ortsratsmitglied Dirk Warnecke sprach jetzt schon vom Schwerlastverkehr, der sich über die Schickebrücke in Richtung Gifhorn und Winkel bewege – für Radfahrer neben Staub und hoher Geschwindigkeit eine zusätzliche Gefahr.

Das Ergebnis der Diskussion im Ortsrat

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich gab zu bedenken, dass der Weg im Katastrophenfall für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freigehalten werden müsse. Zwischenzeitlich sollten verschlossene Schranken den Durchgangsverkehr verhindern. Allerdings begrüßte er die Bürgerbeteiligung an diesem Verfahren, um das Für und Wider in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ortsbürgermeister Ingo Göhmann sprach sich für vier Poller auf der Schickebrücke aus, die von den Rettungskräften im Notfall geöffnet werden können. Anschließend fasste der Ortsrat einstimmig den Beschluss, die Verbindungsstrecke von Winkel nach Gifhorn zunächst für ein Jahr für den Kraftfahrzeugverkehr zu sperren. Ob der Weg dann auch wirklich gesperrt wird, darüber entscheidet der Gifhorner Stadtrat nach Rücksprache der Verwaltung mit Rettungskräften und Feuerwehr. Der Radverkehr bleibt von dieser Entscheidung unberührt.

Von Siegfried Glasow