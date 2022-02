Wnkel

Wenn es mal wieder schnell gehen muss – müssten die Winkeler trotzdem künftig den für viele von ihnen längeren Weg über den Eyßelheideweg in den Gifhorner Norden nehmen, wenn es nach der Verwaltung geht. Denn die will die Verbindung über die sogenannte Schickebrücke von Winkel zum Wittkopsweg durch die Allerniederung sperren. Viele Winkler sind dagegen. Und haben das mit einer Anwohnerbefragung deutlich gemacht.

2013 wurde die Landschaft, durch die sich der Weg vom Winkeler Kellerberg bis zum Gifhorner Wittkopsweg schlängelt, zum Naturschutzgebiet erklärt. Und genau das ist der Grund, warum die Verbindung gesperrt werden soll. Denn es gebe zu viel Verkehr auf diesem Weg, so das Argument. Am Kellerberg seien mitten in der Woche 600 Kraftfahrzeuge erfasst worden. Es werde gerast, und in Trockenzeiten zu viel Staub aufgewirbelt. Und es gibt laut Ortsbürgermeister Ingo Göhmann durchaus Befürworter der Sperrung.

Auch ein zweiter Weg wurde bereits gesperrt

Viele andere Winkeler verärgern die Pläne allerdings. Sie nutzen den Weg für Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen. „Wir wurden schon 2013 nicht gefragt“, sagt beispielsweise Günter Koch. Zudem sei der Weg an der Kläranlage entlang bereits gesperrt worden – mit dem Verweis auf eben jenen Weg über die Schickebrücke als Alternative. Und eben jener Weg sei ohnehin am Wochenende und an Feiertagen gesperrt. „Damit haben wir uns ja inzwischen abgefunden.“

Nicht abfinden wollen sich Koch und seine Mitstreiter, darunter Axel und Angela Keller, Hans Gerche und Eva Schmülling, dagegen mit einer kompletten Sperrung. Auch nicht, wenn diese nur für Autos gelten und vorerst auf ein Jahr befristet sein soll. Ihre Argumente sind vielfältig.

Die Argumente gegen eine Sperrung des Weges

Beispielsweise würde der Schutz des Naturschutzgebietes mit einer Mehrbelastung der Umwelt durch weite Umwege für viele Autofahrer erkauft. Im Katastrophenfall falle der Weg über die Schickebrücke als zweite Fluchtmöglichkeit aus Winkel weg. Die Staubentwicklung könne mit Hinweisschildern, der Einrichtung einer Tempo-30-Zone sowie Polizeikontrollen zur Einhaltung des Tempolimits in den Griff bekommen werden. „Hier fahren viele ohnehin nur Tempo 20, wenn es staubt. Lieber langsam fahren, als den Umweg“, meint Axel Keller. Und: „Freiwillig fährt den Weg ohnehin niemand, wir nutzen ihn nur wegen der erheblichen Abkürzung und wenn es wirklich sein muss“, ergänzt er. Denn der Zustand des Weges ist nicht der beste.

Der Schleichweg zwischen Winkel und Gifhorn: Der Weg führt durch ein Naturschutzgebiet. Quelle: Sebastian Preuß

187 der rund 1000 Einwohner des Gifhorner Ortsteils haben die Gegner der Sperrung befragt. „Nur eine Person je Haushalt, etwa 50 Prozent der Haushalte im Ortskern. Ich denke, das ist repräsentativ“, sagt Axel Keller. Die Anwohner der Siedlung südlich der Bahntrasse habe man allerdings aus Kapazitätsgründen nicht befragt. Das Ergebnis: 77 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine Sperrung aus, 15 Prozent befürworteten die Sperrung, acht Prozent hatten keine Meinung. Am Donnerstag, 10. Februar, 18 Uhr, diskutiert darüber der Ortsrat in Winkel öffentlich im Bahnerhaus zu dem Thema.

Von Thorsten Behrens