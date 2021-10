Gifhorn

Der Fachkräftemangel hat auch die Forstwirtschaft längst erreicht. Da ist es kein Selbstläufer, dass das Forstamt Südostheide für die große Bezirksförsterei Dannenbüttel, zu der auch die Wälder der Stadt Gifhorn gehören, übergangslos einen neuen Bezirksförster gefunden hat. Rund 370 Waldbesitzer dürften da erleichtert aufatmen.

Denn Sorgen haben die Waldbesitzer genug. „Mit der Fichtenkalamität sind wir durch“, sagt Henning Schulze, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaften Dannenbüttel. „Es ist nicht mehr viel, was wir noch an Fichten haben.“ Entsprechend groß ist die Fläche, die er und seine Leute nun wieder aufforsten wollen. Nur womit? Und nun rollt noch das Kiefertriebsterben an, das nächste große Problem.

Freude über übergangslose Wiederbesetzung: Henning Schulze, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaften Dannenbüttel (li.), und Forstamtsleiter Eckard Klasen (re.) mit dem neuen Bezirksförster Thorsten Kerseboom. Quelle: Sebastian Preuß

Es kommt also viel auf Thorsten Kerseboom zu, der am 1. Oktober den in den Ruhestand gewechselten Ernst Christian Schölkmann als Bezirksförster abgelöst hat. Der 59-Jährige aus Salzgitter bringt Erfahrung mit. Er hat in Göttingen Forstwissenschaften studiert, Danach war er bei den Niedersächsischen Landesforsten, im Stadtwald Goslar und bei der Wittgenstein-Berleburgischen Forstverwaltung tätig, war Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Sinn-Saale in Unterfranken und zuletzt Revierleiter im Forstbetrieb Auermühle im Gifhorner Nordkreis.

„Man beschäftigt sich schon länger mit der Frage, wie man die Bestände klimasicher machen kann“, sagt Kerseboom. „Das ist ein weltweites Thema.“ Unter anderem wird es für ihn darum gehen, Kiefernreinbestände in Mischwälder umzuwandeln und so den Kohlendioxid-Speicher Holz zu sichern. Gifhorner werden wohl in Katzenberg und Laubberg in den kommenden Jahrzehnten bei Spaziergängen einen Wandel feststellen, sagt Eckard Klasen, Leiter des Forstamts Südostheide. Bereits heute etablierten sich diese Dünen durchaus als Eichen-Standorte. Die Eiche sei eine Gewinnerin des Klimawandels.

Ära des Waldumbaus: Nicht nur im Harz, auch im Kreis Gifhorn werden die Wälder in Zukunft anders aussehen. Quelle: Julian Stratenschulte dpa Archiv

Waldbesitzer wollen „was ganz Neues“ ausprobieren

Die ersten Waldbesitzer haben sich bereits Rat suchend an Kerseboom gewandt. Abgesehen vom langfristigen Umbau, über den er mit ihnen spricht, geht es Kerseboom auch um die kurzfristige Bekämpfung des Borkenkäfers. Einige hätten auch den Wunsch geäußert, etwas ganz Neues auszuprobieren. Dabei stoßen sie bei Kerseboom wohl auf offene Ohren

Esskastanie, Schwarznuss, Hemlocktanne oder Roteiche: „Solch ein Waldumbau lässt mein Försterherz natürlich höher schlagen.“ Auch Schulze hat hierzulande unübliche Baumarten im Blick: „Viele reden schon von der Atlas-Zeder.“ Eine Trockenheit gewohnte Kiefern-Art aus Nordafrika. Doch laut Kerseboom gibt es wohl nicht nur rechtliche Probleme, diese Art mal eben so flächendeckend anzupflanzen. „Sie haben auch gar nicht das Saatgut dafür.“

Wer ist in Zukunft noch mit der Kettensäge im Wald tätig?

Nachwuchsprobleme anderer Art sieht Schulze beim Fachkräftemangel. Die Forstunternehmen hätten zunehmend Probleme, Leute zu bekommen, die fachkundig mit der Kettensäge umgehen können. Die jungen Leute wollten heute lieber für einen Bürojob studieren, um viel Geld zu verdienen, statt sich in einem attraktiven Job draußen in der Natur zu verwirklichen. Schulze: „Das ist eine echte Herausforderung.“

Von Dirk Reitmeister