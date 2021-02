Gifhorn

Trinkwasser wird zum 1. März teurer, die Abwasserpreise bleiben stabil bis Ende 2022. Das hat jetzt die Verbandsversammlung des Gifhorner Wasserverbandes entschieden, die auch einen Investitionsplan für das laufende Jahr beschloss – er umfasst knapp 30 Millionen Euro.

11,98 Euro im Jahr – so hoch ist die Steigerung beim Trinkwasserpreis für einen Durchschnittshaushalt, der 160 Kubikmeter Trinkwasser jährlich verbraucht. Das sind 5,5 Prozent beziehungsweise 0,07 Cent je Kubikmeter. Gelten soll die Steigerung ab dem 1. März. Laut Verbandsvorsteher Heinrich Wrede wird die Preissteigerung nötig, weil das Land Niedersachsen das Wasserentnahmeentgelt, das von den Versorgungsunternehmen für das geförderte Grundwasser an die Landeskasse zu zahlen ist, verdoppelt hat.

Anzeige

Trinkwasserpreiserhöhung für Maßnahmen zugunsten des Naturschutzes

Mit dieser Verdoppelung wird der sogenannte „Niedersächsische Weg“ wesentlich finanziert, eine Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik, welche die Akteure verpflichtet, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen. Zu diesen Maßnahmen zählen beispielsweise breitere Gewässerrandstreifen, mehr Hecken, Baumreihen, Alleen, eine Erhöhung des Ökoland-Anbauanteils auf zehn Prozent bis 2025, die Reduktion chemischen Pflanzenschutzes, mehr Beratung für Landwirte, Schutz für Wiesenvögel (Birkhuhn, Fasan) und Insekten, die Anlage eines 1000 Hektar großen Wildnisgebiets im Solling bis 2028 sowie eine klimaschonende Bewirtschaftung der Moorgebiete.

Im Bereich Trinkwasser will der Wasserverband außerdem etwa ein Drittel der geplanten Investitionen tätigen – rund neun Millionen Euro. Neue Transportleitungen vom Wasserwerk Schönewörde bis nach Triangel und vom Werk Ettenbüttel bis nach Leiferde sollen dafür sorgen, dass auch bei größter Trockenheit im Südkreis ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Knapp 20 Millionen Euro Investitionen im Abwasserbereich

Ein Großteil der vorgesehenen Investitionen fließt aber in den Abwasserbereich. Ein weiterer Abschnitt der Kanalisation im Bereich Hankensbüttel West (350 000 Euro) sowie die Sanierung der Kanalisation unter der Ortsdurchfahrt in Steinhorst (630 000 Euro) sind geplant. Etwa 9,5 Millionen Euro fließen nach Wittingen, der größte Teil ist für neue Abwassertransportleitungen eingeplant, welche die Klärteiche an die zentrale Kläranlage anschließen werden. Verschiedene Sanierungen und die Erschließung in Baugebieten mit Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro stehen in der Samtgemeinde Wesendorf an.

In der Samtgemeinde Meinersen werden Sanierungen und die Erschließung von Baugebieten mit drei Millionen Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommen Arbeiten auf der Kläranlage Flettmar mit Kosten von 900 000 Euro. Etwa 3,5 Millionen Euro stehen für Maßnahmen in der Samtgemeinde Isenbüttel zur Verfügung – unter anderem für Abwasserdruckleitungen zum Anschluss verschiedener Klärteiche an die Kläranlage Isenbüttel.

Von unserer Redaktion