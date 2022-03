Wasserschaden in Gifhorns Stadthalle

Gifhorn

Fast 9.000 Liter Wasser aus der Sprinkleranlage haben die Bühne des Theatersaals in der Stadthalle geflutet: Während einer Beleuchtungsprobe war aus unbekannten Gründen ein Feueralarm ausgelöst worden, und damit auch die Sprinkleranlage im Bühnenbereich. „Es ist ein Desaster für uns alle“, sagt Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink, „dass jetzt nach der langen Durststrecke der Corona-Pandemie auch noch so ein extremer Schaden den Veranstaltungsbetrieb ausbremsen muss.“ Menschen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Marcks-Lübberink ist zuversichtlich: „Wir werden fast alle bevorstehenden Veranstaltungen einschließlich der Abo-Vorstellungen im März und April ersatzweise im Großen Saal stattfinden lassen können.“ Das Konzert von Valid Blu am Samstag, 5. März, musste allerdings auf den 10. September verschoben werden, Tickets behalten ihre Gültigkeit, Rückfragen per Mail an die Band: info@validblu.com.

Von der AZ-Redaktion