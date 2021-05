Wassererlebnis und Wohlfühloasen: Gifhorn geht Projekt „Fußgängerzone 2.0“ an

Gifhorn

Mehr Wohlfühl-Ecken, Platz für Wassererlebnisse und neues Mobiliar: So soll Gifhorns Einkaufsmeile fit für die Zukunft gemacht werden. Die Stadt hat bereits Vorstellungen von der „Fußgängerzone 2.0“. Sie wünscht sich, dass eine Arbeits- und Aktionsgruppe schon bald loslegt. Details wurden jetzt der Politik präsentiert.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt ging Stadtplanerin Maike Klesen auf das Thema „Innenstadtstrategien – Entwicklungspotenziale und Gestaltungsideen für die Fußgängerzone“ ein. Nach mehr als vier Jahrzehnten gebe es viele Stellen in Gifhorns Bummel- und Shoppingmeile, die nicht mehr zeitgemäß und stimmig seien.

„Nicht auf das Gesamtbild abgestimmt“

So habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Reparaturmaßnahmen gegeben, „die nicht auf das Gesamtbild abgestimmt worden sind“. Die zum Teil unharmonisch gelösten Übergänge in die Seitenstraßen seien ein weiteres Handlungsfeld. Zudem stünden Bäume in der Fußgängerzone zu dicht beieinander, an anderen Stellen seien sie viel zu weit voneinander entfernt.

Klesen gefallen auch die zu kleinen und uneinheitlichen Pflanzscheiben am Fuß der Bäume nicht. Ferner gibt es an vielen Stellen der Fuzo große Pfützen nach Regengüssen. Das Pflaster müsse einheitlich ausgebessert, wünscht sich die Fachbereichsleiterin. Im „Wohnzimmer der Stadt“ habe sich im Laufe der Zeit viel „Nippes“ angesammelt, schlägt sie eine Entrümpelung vor. Es müsse „wieder Klarheit im Erscheinungsbild geschaffen werden“.

Einheitliches Pflanzkonzept für Gifhorns Fuzo

Die Stadt hat bereits „schnell umsetzbarer Maßnahmen“ aufgelistet: So könnten vorhandene Bänke problemlos gereinigt werden. An vielen Stellen müssten allerdings Hölzer der Sitzgelegenheiten erneuert und farblich analog der privaten Bestuhlung gestaltet werden. Vorgeschlagen wird auch „eine einheitliche Gestaltung der Trafohäuschen“ sowie ein „jahreszeitlich und einheitliches wechselndes Pflanzkonzept“ für die öffentlichen Blumeninseln.

Eine weitere Idee, um die Aufenthaltsqualität vom Schiller- bis zum Marktplatz zu erhöhen: Klesen schlägt vor, Edelstahlmobiliar und sonstige Sitzmöbel „mittel- bis langfristig“ analog des Mobiliars am Schlosssee zu ersetzen. Verschwinden sollen auch die in die Jahre gekommenen Metall-Schutzkörbe an den Baumstämmen.

Spielplatz-Zonen und Wasserspiele

Die Stadtplanerin weiß, dass die „Fußgängerzone 2.0“ mehr als nur eine Einkaufsmeile ist: Sie sei auch Erlebnisraum, Arbeitsstätte, Aufenthaltsraum und Wohlfühlplatz. Mit Spielplatz-Zonen, Wassererlebnissen und Orten der Informationen – Smart City und Freifunk-Netz gehören dazu – gebe es neue Herausforderungen und Ansprüche, die bewältigt werden müssten. Ohne ein attraktives Gastronomie- und Unterhaltungsangebot geht’s nicht – hier sieht die Verwaltung noch Ausbaupotenzial.

Meistens menschenleer und verwaist: Insbesondere für den Marktplatz und den nördlichen Teil der Fußgängerzone besteht Handlungsbedarf. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Wie Gifhorns Innenstadt in Zukunft aussieht, hängt auch von einem Mobilitätsprojekt ab.„Im Juni wird die Fußgängerzone probeweise ganztags für Radler freigegeben. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um nach der Testphase die grundsätzliche Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Öffnung für den Radverkehr treffen zu können“, ergänzt Gifhorns Stadtsprecherin Annette Siemer. Die Führung des Radverkehrs durch die Fußgängerzone werde somit grundlegenden Einfluss, auf deren Gestaltung haben.

Auf die lange Bank schieben will die Stadt das Projekt nicht. Um die Neuausrichtung der Innenstadt gemeinsam zu denken und zu entwickeln, regt sie die Bildung einer „Arbeits- und Aktionsgruppe Innenstadt“ an: Einzelhandel, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH sowie Politik will die Verwaltung mit ins Boot nehmen. Auftakt für das Projekt soll ein „gemeinsamen Stadtspaziergang“ sein – um „Knackpunkte“ auszumachen und weitere Ideen zu sammeln.

Von Uwe Stadtlich