Wasser, Strom, Müll: So wirkt sich die Krise aus

Und plötzlich war der Alltag komplett anders: Alle Haushalte im Landkreis Gifhorn sind wegen Corona verdonnert, zu Hause zu bleiben. Auch 20 000 VW-Pendler fahren derzeit nicht wie gewohnt zur Arbeit nach Wolfsburg. Das hat Auswirkungen auf den Energiesektor, auf das Müllaufkommen.

Die Nachfrage beim Abfallentsorger Remondis bestätigt: „Es ist richtig, dass die Menge an Haushaltsabfällen im Landkreis Gifhorn zugenommen hat, man kann dabei von einer Zunahme von etwa zehn Prozent ausgehen“, gibt Carina Hölscher von der Pressestelle eine erste Einschätzung. Verlässliche Angaben könnten Ende April gemacht werden. Aktuell habe Remondis im Landkreis „verstärkt Fahrzeuge zur Sammlung im Einsatz“.

Andrang auf der Deponie

Auffällig auch: Viele Haushalte nutzen offenbar die Zwangspause zum Entrümpeln oder Renovieren. Schon am 16. März musste daher in der Deponie Wesendorf die Reißleine gezogen werden. Seitdem darf nur noch eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig auf den Wertstoffhof fahren, da sonst die nötigen Sicherheitsabstände nicht mehr eingehalten hätten werden könnten. Seit 23. März sind Anlieferungen nur mit Terminvergabe möglich, die stark nachgefragt seien. „Daher haben wir die Termine bereits ausgeweitet und außerdem noch Zusatztermine, insbesondere für die stark nachgefragte Grünabfallanlieferung, ermöglicht“, teilt Remondis mit.

Keine Probleme in der Kläranlage

Mehr Gifhorner zu Hause, das bedeutet auch mehr Toilettengänge – die ASG meldet jedoch keine großen Änderungen im Ablauf auf der Kläranlage. Dass Leute nun wegen Toilettenpapier-Knappheit etwa Feuchttücher oder Küchenrollen nutzen, sei kein reines Corona-Phänomen für die Entsorger, sondern „ein Dauerthema“, berichtet die städtische Pressesprecherin Annette Siemer.

Toilettenspülungen, häufiges Händewaschen, späteres Aufstehen – hat der Wasserverband Gifhorn schon Veränderungen bemerkt? „Im Vergleich zur ersten Aprilwoche 2019 ist eine etwas flachere Verbrauchskurve in den Morgenstunden zu erkennen. Der Anstieg früh morgens ist nicht ganz so steil und die Verbrauchsspitze nicht ganz so hoch und später sowie länger. Man kann daraus folgern, dass nicht alle in etwa zur selben Zeit duschen, weil sie zur Arbeit müssen, sondern sich die Duschgänge über einen längeren Zeitraum verteilen und später einsetzen, weil man ausschlafen kann.“ Zahlen dazu liefert der Wasserverband auch: Die übliche Spitze fällt fünf Prozent niedriger aus (statt 1100 Kubikmeter je Stunde nur 1050 Kubikmeter je Stunde), verteilt sich aber nicht wie üblich auf die Zeit von 6 bis 8 Uhr, sondern auf die Zeit von etwa 10 bis 13 Uhr.

Gartenbewässerung hebt Verbrauch

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei auch der wöchentliche Verbrauch um 14 Prozent gestiegen. Aber dafür könnte ein anderer Faktor verantwortlich sein als die Corona-Zwangspause. Bestes Beispiel war am Osterwochenende. Wenn in den Gärten und auf den Feldern viel beregnet werden muss, dann steigt der Wasserverbrauch deutlich. „Da hatten wir gleich eine 50-prozentige Steigerung des Wasserverbrauchs gegenüber einem normalen Wintertag“, so Schmidt. Weshalb das so ins Kontor schlägt: Eine Stunde Gartenberegnung entspricht einem Verbrauch von 1000 Litern Wasser, wer duscht benötigt zwischen 50 und 100 Litern.

LSW rechnet mit höherem Stromverbrauch bei Privatkunden

Und was machen die Stromzähler während des Shutdowns im Kreis Gifhorn? Die LSW stellt aktuell fest, dass der Stromverbrauch im Segment der Gewerbe- und Industriekunden seit Anfang März um rund 15 Prozent zurückgegangen sei, teilt Sprecherin Birgit Wiechert mit. „Im Bereich der Privatkunden können wir bisher aufgrund der jährlichen Abrechnungssystematik keine signifikanten Veränderungen beim Stromabsatz feststellen. Wir gehen jedoch davon aus, dass Mengenzuwächse im Privatkundenbereich beispielsweise durch vermehrtes zu Hause bleiben, Home-Office oder Home-Schooling auftreten.“

Von Andrea Posselt