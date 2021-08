Landkreis Gifhorn

Eine Woche Ferien liegt noch vor den VW-Mitarbeitern, die Schulferien dauern sogar noch etwas länger. Da ist es gut zu wissen, was in dieser Woche alles ansteht. Die AZ listet auf, welche Themen wichtig werden und welche Veranstaltungen in den Kalender gehören. Ein Termin, auf den sich sicher viele freuen, ist das Altstattfest von Donnerstag, 19. August, bis Sonntag, 22. August.

Aber vorher sind noch ein paar andere Sachen angesagt. Zum Beispiel gehen die Impfteams wieder auf Tour, um die Impfquote im Landkreis Gifhorn zu steigern. Sie sind am Montag, 16. August, von 15 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Müden/Dieckhorst, am Dienstag, 17. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Antik-Café in Wittingen, am Mittwoch, 18. August, von 15 bis 21 Uhr im Haus der Vereine in Hillerse, am Freitag, 20. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Antik-Café in Wittingen und von 16 bis 18.30 Uhr im Umfeld des Altstattfests sowie am Samstag, 21. August, von 16 bis 18.30 Uhr im Umfeld des Altstadtfests.

Die sechs Kandidaten, die am 12. September gerne Landrat werden möchten, stellen sich bei einer von der KVHS organisierten Podiumsdiskussion am Donnerstag, 19. August, von 18.30 bis 20 Uhr vor. Wer eine Frage an sie stellen möchte, muss diese Frage vorher per Mail an podium@kvhs-gifhorn.de einreichen. Der Abend wird als Zoom-Videokonferenz gestaltet, interessierte Zuhörer können sich per Mail an die genannte Adresse anmelden und erhalten dann einen Zugangs-Link.

Ebenfalls am Donnerstag, 19. August, beginnt das Altstattfest. Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es Open-Air-Konzerte auf der Wiese an der Allerwelle. Ab 16.30 Uhr legt DJ Marcel auf, um 18 Uhr starten die Bands. Das sind am Donnerstag Gate4Five und B and the Rattlesnakes, am Freitag New Soul Generation, Final Impact und Sister Soul sowie am Samstag Maniax und die Big Maggas. Tickets für 10 Euro plus Bearbeitungsgebühr gibt es nur im Vorverkauf unter www.stadt-gifhorn.de – 5 Euro davon werden an die Opfer der Hochwasserkatastrophe gespendet, 5 Euro als Getränkegutschein an die Besucher ausgegeben. Die müssen einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Es gibt an der Allerwelle eine Teststation. Weitere Programmpunkte des Altstattfests: Am Samstag ab 20 Uhr spielt Saratoga Seven im Garten des Kavalierhauses, und am Sonntag, 22. August, gibt es von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag mit Oldtimer-Meile. Außerdem steht das Riesenrad auf dem Schillerplatz.

Kultur gibt es auch am Freitag, 20. August, ab 19 Uhr im Rathauspark in Meinersen: Dort tritt Big Daddy Wilson mit Soul und Blues auf. Geimpft, genesen oder getestet heißt hier die Devis, Tickets gibt’s bei La Pralina (Meinersen), Mühlenbäckerei Grete (Hillerse), Manus Schreiben und Schenken (Leiferde) und beim Kulturverein Gifhorn sowie an der Abendkasse. Sitzgelegenheiten bitte selber mitbringen.

Ein Anziehungspunkt für alle Bücherfreunde ist der große Bücherflohmarkt beim Steinhorster Lesesommer am Sonntag, 22. August, ab 11 Uhr.

Von 13 bis 17.30 Uhr lädt der Ladiesexpress zum Fitnessprogramm in der McArena ein – der Erlös dieses Trainingsprogramms gegen Spenden geht komplett an die Opfer der Flutkatastrophe.

Von der AZ-Redaktion