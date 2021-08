Was sich durch die neue Corona-Verordnung für Gifhorn ändert

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn wird die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen begrüßt: „Mit der nun vorliegenden Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen die Infektionsschutzmaßnahmen deutlich übersichtlicher und nachvollziehbarer gestaltet“, fasst Landrat Dr. Andreas Ebel zusammen. Unmittelbare Auswirkungen hat sie zunächst nicht.

Was allerdings neu ist wegen der Corona-Verordnung des Landes: Es entfallen die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich, und die abgeschwächten 3G-Regeln treten in Kraft. Das heißt: Zu Bereichen mit hohem Risiko für Mehrfachansteckungen wie Großveranstaltungen oder Diskotheken haben nur Genesene, Geimpfte oder Getestete Zutritt. Nach Erreichen der Warnstufe 1 gelten strengere 3G-Regeln, dann gibt es diese Zugangsbeschränkungen auch für Innengastronomie, Hotels, Fitnessstudios, Schwimm- und Sporthallen, Theater und Kinos, Spielhallen oder Frisöre sowie andere Betriebe mit körpernaher Dienstleistung sowie bei Zusammenkünften von mehr als 25 Menschen. Diese 3G-Regeln treten auch in Kraft, sobald eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 erreicht ist.

Zwei von drei Schwellenwerten müssen fünf Werktage lang überschritten werden

Für das Erreichen der Warnstufe 1 – eine Inzidenz zwischen 35 und 100, eine niedersachsenweite Hospitalisierung zwischen sechs und neun Covid-19-Fällen pro 100 000 Einwohner und ein landesweiter Anteil von mehr als 20 Prozent der Covid-19-Patienten – müssen an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen zwei der drei Schwellenwerte überschritten werden. Dann gilt wieder: Der Landkreis erlässt eine Allgemeinverfügung, dass ab dem übernächsten Tag die Warnstufe gilt.

Bleibt die Inzidenz deutlich und dauerhaft unter dem Schwellenwert, kann der Landkreis darauf verzichten, die nächste Warnstufe auszurufen. Ebenso kann er verzichten, wenn sich die Neuinfektionen auf einen bestimmten Raum begrenzen lassen und nicht die Gefahr einer unkontrollierten Verbreitung besteht, also etwa bei einem Corona-Ausbruch in einem bestimmten Unternehmen.

Maskenpflicht, 3G und Kontaktverfolgung

Diese neuen Warnstufen heißen nicht, dass es vor Erreichen einer davon keinerlei Schutzmaßnahmen gibt. So gilt aktuell, dass Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen von 1000 bis 5000 Teilnehmenden im Vorfeld behördlich genehmigt werden müssen. Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars dürfen nur zu maximal 50 Prozent ausgelastet sein, zusätzlich zu 3G müssen die Kontaktdaten elektronisch erhoben werden. Das Tragen medizinischer Masken ist dort vorgeschrieben. Das Land bietet allerdings die Möglichkeit, den Zutritt nur mit Impf- oder Genesenennachweis zu gestatten – dann kann auch die Maskenpflicht entfallen.

Darüber hinaus besteht nach wie vor Maskenpflicht im Einzelhandel, in öffentlichen Räumen und im ÖPNV sowie bei körpernahen Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bei privaten Veranstaltungen – mit Ausnahme von Veranstaltungen in privaten Räumen – gilt Maskenpflicht bei Anwesenheit von mehr als 25 Personen, wobei Geimpfte, Genesene oder Getestete inklusive Kinder bis fünf Jahre nicht mitgezählt werden.

Von Christina Rudert