Erst ab 21, dann ab 18 – bald schon ab 16? Während 16- und 17-Jährige die politische Landschaft in Niedersachsen auf kommunaler Ebene bereits mitgestalten dürfen, ist ihnen das Wahlrecht für Landtags- und Bundestagswahlen – noch – nicht gegeben. Positionen zu einer möglichen Gesetzesänderung:

Imke Byl. Quelle: Sven Brauers

Für Imke Byl, Landtagsabgeordnete der Grünen aus Gifhorn, ist das niedrigere Wahlalter „schon längst überfällig“. Sie zählt mit Schule, Ausbildung, Religion und Steuern auf, welche Entscheidungen 16- und 17-Jährige bereits treffen. Und: Jugendliche nähmen das Wahlrecht ernster als viele Erwachsene, die sich in den Augen des Nachwuchs weniger stark informierten, deshalb aber nicht das Wahlrecht entzogen bekämen. Themen wie Klimakrise und Arbeitsmarkt beträfen die Jugendlichen direkt, also sollten sie auch mitentscheiden dürfen, wer sie in den Parlamenten vertritt. Von einer Absenkung des Wahlalters erhofft sie sich vor allem, dass auch andere Parteien eine „stärker jugend- und zukunftsgerechte Politik machen“.

Zusammen mit den Jusos fordert Philipp Raulfs von der Gifhorner SPD bereits seit seiner Wahl in den Landtag das Wahlrecht ab 16. So sei seit Einführung des Wahlrechts mit 16 auf kommunaler Ebene das höhere politische Interesse der Jugend erkennbar.

Philipp Raulfs Quelle: privat

Dabei sieht Raulfs „die Jugend genauso divers, wie es die gesamte Gesellschaft ist“, weshalb eine Gesetzesänderung auch kein Stimmenfang bestimmter Parteien sei. „Das Argument sagt mehr über den Kritiker als über den Vorschlag“, so Raulfs, der die zugrundeliegende Angst infrage stellt: „Sind die eigenen Lösungen vielleicht so kurzsichtig, dass junge Menschen bessere Antworten fordern? Wenn nein, kein Problem. Wenn ja, dann sollten Kritiker erst recht den jungen Menschen zuhören.“ Schließlich fordere die Jugend vor allem eins: Zukunftsperspektiven.

„Entscheidungen auf Bundesebene sind besonders komplex und erfordern ein gewisses Maß an Erfahrung“

Ingrid Pahlmann Quelle: Stella von Saldern

CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann befürwortet die Senkung des Wahlalters nicht. Zwar steht sie einer ergebnisoffenen Diskussion positiv gegenüber, doch warnt sie vor einem „populistischen Schnellschuss vor der Bundestagswahl“. Ihrer Ansicht nach seien Entscheidungen auf Bundesebene besonders komplex und erfordern ein gewisses Maß an Erfahrung. Sie fragt sich, wieso Jugendliche, deren Verträge noch die Eltern unterzeichnen müssen, über Freihandelsverträge und die großen Linien des Zusammenlebens mitbestimmen dürfen sollten. Und dass durch eine Absenkung des Wahlalters die Belange junger Menschen mehr Beachtung fänden, stimme so nicht – die Neuwähler machten weniger als ein Prozent der Wahlberechtigten aus.

Was die Jugendlichen selber zu dem Thema sagen

Und was sagen die Jugendlichen selber? Die 16-jährige Schülerin Jennifer Zauter, die sich mit den Fridays for Future für den Klimaschutz einsetzt, plädiert für eine frühere politische Mitbestimmung. „Ich spreche da nicht für alle Gleichaltrigen, doch bei jenen in meinem Umfeld ist ein starkes Interesse für Politik vorhanden. Gerne würden wir unsere Ansichten per Wahlstimme einfließen lassen“, sagte die Sassenburger IGS-Schülerin. Die „Spaßwahlen“ in den Schulen sollten dabei nicht als Indikator für „echtes Wahlverhalten“ gesehen werden, denn viele Schüler wählen – wie es der Name schon sage – aus Spaß, der in der Jugend auch mal makaber ausfalle. Tim Patrick Weber würde eine Gesetzesänderung begrüßen. Sein Argument: „Alle Gewalt geht vom Volke aus, und dazu gehören auch Minderjährige. Uns Jugendlichen kein politisches Verständnis zuzutrauen – damit machen es Politiker sich bequem und umgehen einen Dialog.“ Für den 14-jährigen Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums steht fest, dass jeder eine politische Gesinnung hat und diese Gehör finden sollte. Halid Aydemir hält dagegen: „Es ist gut, wenn die Älteren wählen gehen, sie haben mehr Erfahrung.“ Der 16-Jährige hält eine Absenkung des Wahlalters auf Landes- und Bundesebene nicht für sinnvoll.

Jennifer Zauter Quelle: Sebastian Preuß

