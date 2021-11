Gifhorn

Corona ist alt. Bereits seit Anfang 2020 beherrschen die SARS-CoV-2-Erreger die Schlagzeilen. Meldungen über Infizierte, über 3G – „Geimpfte, Genesene, Getestete“ –, über Hospitalisierung, Tote, gehören zum Alltag. Auch meine Corona-Warn-App auf dem Handy meldet ab und an eine Begegnung mit Infizierten – das war bislang weit weg. Als dann die Meldung erscheint: „Begegnung an 1 Tag mit erhöhtem Risiko“, und dazu das Datum genannt wird, werde ich aufmerksam. Der Überlegung, „wen habe ich an dem Tag getroffen?“, folgt die Ernüchterung. Ich weiß, wo ich in großer Runde mit vielen Menschen zusammengesessen habe.

Und dort ist es auch passiert. Ich erfahre, dass eine Corona-infizierte Person bei der Veranstaltung war. Das Gesundheitsamt fordert alle Teilnehmer auf, sich im Abstrich-Zentrum des Landkreises einzufinden. Die Gedanken überschlagen sich. „Ist das verbindlich?“, frage ich. „Nein“ lautet die Antwort, deren Hintergrund ich nicht verstehe. Denn wenn ich infiziert bin, bin ich ansteckend.

Jetzt bin ich drin im Corona-Film

Mehr Wissen muss her. Ich frage beim Gesundheitsamt. „Fahren Sie nach Hause, meiden Sie Kontakte zu Risikogruppen und halten Sie Abstand von 1,50 Meter auch zu Familienmitgliedern ein“, lautet die Empfehlung. Jetzt bin ich mitten drin im Corona-Film. Stellen sich Symptome ein, dann soll ich einen PCR-Test machen lassen, höre ich weiter.

Immer wieder rufe ich die Warn-App auf. Kindische Hoffnung – vielleicht verschwindet die Warnung so still wie sie aufgetaucht ist. Anruf beim Arzt mit der Frage nach einem PCR-Test. „Das machen wir nicht mehr, da müssen Sie zum Gesundheitsamt“, erfahre ich. Erneuter Anruf dort. Ich frage nach einem Test. „Ist erst nächste Woche möglich“, lautet die Antwort. Kurz darauf klingelt mein Handy. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes möchte überraschend meine Daten vervollständigen. Okay. „Möchten Sie einen Termin?“, fragt sie überraschend. Ich bin verwirrt. Jetzt doch? Und sage zu für nächsten Tag um 10.30 Uhr.

Per Einbahnstraßen-Regelung zum Abstrich-Center

Pünktlich vor Ort: „Sie müssen sich hinter den anderen einreihen.“ Ich gehorche und stellt das Auto akkurat ans Ende der Schlange. Weitere Wagen folgen. Jetzt gibt es schon zwei Auto-Schlangen nebeneinander. Der Einweiser winkt. Die ersten sollen aussteigen. Ich bin dabei. Allesamt werden zum Eingang gewunken. Alle folgen den Anweisungen, einer nach dem anderen, sicher den Abstand einhaltend. Per Einbahnstraßen-Regelung geht es zum Abstrich-Center. Die erste Person vor mir darf hinein, die anderen warten – auf 1,50 Meter Abstand. Es ist still, kein Wort fällt. Die Menschen wissen nicht, wohin sie blicken sollen, sie mustern ihre Schuhspitzen. Keiner tanzt aus der Reihe, keiner diskutiert oder meutert.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ist es passiert Rund 145 Gäste waren in einem geschlossenen Raum beisammen – und alle Sicherheitsregeln wurden eingehalten. Es galt 3-G: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Safety first – Sicherheit ging vor. Trotzdem stellte sich später heraus, dass zwei Corona-Infizierte bei der Veranstaltung waren. Ein Gast bekam wenige Tage nach der Veranstaltung die Info, dass er positiv war, und informierte umgehend Landkreis und Gastgeber. Gemeinsam informierten Gesundheitsamt und Gastgeber alle Kontaktpersonen – wozu die Gäste gehörten – und boten im Abstrich-Zentrum des Landkreises einen Test an. Rund 80 Prozent nutzten dieses freiwillige Angebot. Bei den Tests stellte sich heraus, dass ein weiterer Gast der Veranstaltung infiziert war. In beiden Fällen geht das Gesundheitsamt davon aus, dass die Infektion nicht bei der Veranstaltung stattfand, sondern die Personen bereits vorher infiziert waren. „Die Testergebnisse lassen schlussfolgern, dass eine Verbreitung des Coronavirus auf der Veranstaltung nicht stattfand“, teilte der Landkreis mit. Dies sei auch „auf die gewissenhafte Organisation und strikte Umsetzung der Infektionsmaßnahmen zurückzuführen“.

Es ist schwer. Unwillkürlich kommen Gedanken hoch an den Film „Outbreak – lautlose Killer“, in dem sich Corona-Epidemie-gleich ein Virus ausbreitet, an Gefängnis-Berichte, an Autoritäten, an Katastrophen, die Vorsichtsmaßnahmen, Abstandsregeln, Disziplin erfordern. Niemand darf gefährdet werden. Auch hier und heute ist klar: Es ist ernst.

Drin in der Maschinerie zur Unterbrechung der Infektionskette: Wie es sich anfühlt, dem Corona-Virus so nahe zu kommen, schildert AZ-Redakteurin Hilke Kottlick. Quelle: Symbolfoto: Sven Grabe

Die Wartenden handeln entsprechend, fügen sich der Situation, Disziplin ist angesagt und keiner bricht aus. Corona ist zu nah, und es ist beklemmend, was Corona aus Menschen macht.

Jetzt verschwindet der Mann vor mir durch eine Tür, die sich wie durch Zauberhand öffnet. Mein Personal-Ausweis ist gefragt. Er wird geprüft. Ich erhalte ein Blatt mit Strichcode, Namen, Nummer, QR-Code drauf. Auch für mich öffnet sich nun die geheimnisvolle Tür, die – wohl aus Sicherheitsgründen – per Knopfdruck geöffnet wird von der Mitarbeiterin, die zur eigenen Sicherheit hinter einer Plexiglas-Scheibe sitzt. Ich gehe durch. Eine Frau – verhüllt wie ein Astronaut – empfängt mich. Professionell schnell und kaum spürbar folgt der Abstrich. Sie hilft bei der Aufnahme des QR-Codes für die Corona-Warn-App und teilt mit, dass dort das Ergebnis des Tests am späten Abend auftauchen wird. Sie ist freundlich, höflich, fürsorglich, angenehm. Eine Wohltat in befremdlicher, beängstigender Situation.

Der Befund wird gefeiert mit einem Glas Merlot

Es ist geschafft. Zuhause beginnt das Warten, ich bin schlecht im Warten. Immer wieder rufe ich die App auf, immer wieder der gleiche Text – „die Auswertung Ihres PCR-Tests ist noch nicht abgeschlossen“. Um 22.15 Uhr lese ich dann die Worte „Befund SARS-CoV-2 negativ. Das Virus wurde bei Ihnen nicht nachgewiesen.“ Die Worte werden gefeiert – mit einem Glas Merlot.

Corona war bei mir bereits sehr nah, bei Verwandten, Bekannten, Freunden. Jetzt wurde ich direkt mit der Infektion konfrontiert. Es war ein mulmiges Gefühl – das braucht niemand. Der Test war letztlich auch ein beruhigendes Gefühl. Trotzdem – ich möchte das nicht noch einmal erleben, im Januar ist für mich boostern angesagt.

Von Hilke Kottlick