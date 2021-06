Landkreis Gifhorn

Was passiert in der neuen Woche im Landkreis Gifhorn? Die AZ weist in ihrer Wochenvorschau auf Ereignisse und Termine hin, die für Sie von Interesse sein könnten.

Wegebau in der Sassenburg: Im Zusammenhang mit dem Flurbereinigungsverfahren Großes Moor finden Wege- und Gewässerbaumaßnahmen statt. So werden aktuell der Westerbecker Weg zwischen Neudorf-Platendorf und Westerbeck, der Iseweg in Neudorf-Platendorf sowie der Weg am Charlottenhof zwischen Kreisstraße 31 und Elbe-Seitenkanal in Schotterbauweise erneuert. Deshalb sind diese Wege nur eingeschränkt nutzbar und werden zeitweise komplett gesperrt. Der Radverkehr wird zudem auf dem Westerbecker Weg in der nächsten Woche nicht möglich sein. Fragen zum aktuellen Stand der Arbeiten beantwortet das Amt für regionale Landesentwicklung unter Tel. (0531) 48 42 093.

Eine geführte Radtour entlang der früheren innerdeutschen Grenze

Eine geführte Radtour entlang des Grünen Bandes ist für Dienstag, 22. Juni, geplant. Start ist um 17 Uhr im Grenzmuseum Zicherie/Böckwitz, Infos und Anmeldungen per Mail an touren@grenzmuseum.de. Die etwa 30 Kilometer lange Strecke führt von Böckwitz über Zicherie, Wendischbrome, Brome, Steimke, Jahrstedt und Kaiserwinkel. Unterwegs gibt Nico Ludwig Informationen zum Thema innerdeutsche Grenze.

Um die Zukunft der Beschäftigten bei Real – der Markt wird am 26. Juli von Kaufland übernommen – und Helios geht es in einer Online-Diskussion mit Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi Süd-Ost-Niedersachsen, am Mittwoch, 23. Juni, um 19 Uhr. Die Anmeldedaten erhalten Interessierte per Mail an kontakt@spd-stadtgifhorn.de.

Die Dalldorf Classics starten am Schützenplatz zur Ausfahrt

Wer ein Faible für schöne, alte Autos hat, ist am Freitag, 25. Juni, auf dem Schützenplatz richtig. Dort starten um 9 Uhr die Dalldorf Classics zur Ausfahrt in Richtung Usedom.

Beim Tag der Architektur am Sonntag, 27. Juni, sind zwei Gifhorner Bauwerke mit dabei: der Neubau des AOK-Servicezentrums am Schleusendamm von Andreas Kerstingjohänner (KPN Architekten BDA Planungsgesellschaft) und der Busbahnhof am Bahnhof Gifhorn-Stadt von Tore Pape (pape + pape architekten Kassel/Hannover). Es gibt Führungen jeweils um 11, 13 und 15 Uhr.

Von der AZ-Redaktion