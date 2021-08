Etwas Heidelandschaft und Wald, viel Badestrand und Action: Die familienfreundliche Radtour im Kreis Gifhorn führt vom Parkplatz am Elbeseitenkanal nahe Westerbeck auf dem Damm in Richtung Stüde zum Bernsteinsee und am anderen Ufer wieder zurück. Am Bernsteinsee gibt es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene viele Aktiv-Freizeit-Angebote.

Länge: 12,5 Kilometer

Weitere Informationen im Internet unter www.bernsteinsee.de

Hier eine detaillierte Karte zur Radtour zum Bernsteinsee: