Was im Landkreis Gifhorn diese Woche wichtig wird: Von Ausgangssperre bis Wochenmarkt

Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einiges, was sich ändert. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte zusammen, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten – einiges betrifft das Thema Corona.

Eine wichtige Entscheidung fällt gleich zu Beginn der Woche: Am Montag tagt der Krisenstab des Landkreises, um die Konsequenzen des neuen Infektionsschutzgesetzes für den Landkreis Gifhorn zu definieren. Dabei geht es unter anderem darum, ob die Ausgangssperre trotz stark gesunkener Inzidenzwerte weiterhin in Kraft bleibt.

Zwei weitere Testzentren öffnen diese Woche

Noch etwas hat mit dem Corona-Virus zu tun: die Eröffnung weiterer Schnelltestzentren. Geplant ist, dass das DRK am Mittwoch, 28. April, das Testzentrum im Meinerser Kulturzentrum in Betrieb nimmt, ebenfalls das DRK wird Betreiber des Testzentrums in der Westerbecker Bürgerbegegnungsstätte, wo der Start für Donnerstag, 29. April, vorgesehen ist.

Und noch mal Corona: Die Impfkampagne könnte nun endlich langsam, aber sicher Fahrt aufnehmen: Ärzte und Apotheken im Landkreis Gifhorn sollen teilweise im Vergleich zur Vorwoche die doppelte Menge an Impfdosen geliefert bekommen.

Etwas Entspannung für die Anwohner der Isenbütteler Hauptstraße in Sicht

Laut Newsletter der Gemeinde Isenbüttel haben alle, die mit dem Auto durchs Dorf müssen, in dieser Woche das Schlimmste geschafft. Zwar gilt nach wie vor, dass vom Mattes-Kreisel aus keine Zu- und Abfahrt in die Ringstraße mehr möglich ist, aber die Anwohner der Hauptstraße können voraussichtlich ab Mittwoch, 28. April, wieder ihre Grundstücke mit ihren Autos erreichen – oder zumindest wieder ihre Wagen auf dem Penny-Parkplatz abstellen.

Aufgrund des Feiertags am 1. Mai – „Tag der Arbeit“ – wird der Gifhorner Wochenmarkt auf den Freitag vorverlegt. Dies bedeutet, dass schon am 30. April ein Wochenmarkt stattfindet. An diesem Tag werden wie gewohnt eine Vielzahl der sonst am Samstag anwesenden Standbetreiber vor Ort sein, um die Gifhorner Bevölkerung mit frischen Waren zu versorgen.

Von der AZ-Redaktion