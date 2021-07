Was diese Woche im Landkreis Gifhorn wichtig wird: Straßensperrung und Corona-Regeln

Landkreis Gifhorn

Was passiert in der neuen Woche im Landkreis Gifhorn? Die AZ weist in ihrer Wochenvorschau auf Ereignisse und Termine hin, die für Sie von Interesse sind.

Im Zuge des Kreiselbaus am Wohngebiet „Am Golfplatz“ in Bokensdorf muss die LSW Versorgungsleitungen verlegen. Dafür muss die Kreisstraße 28 zwischen dem 22. Juli und dem 20. August zwischen Bokensdorf und Weyhausen für etwa vier Wochen voll gesperrt werden. Die Baumaßnahme wird in der Ferienzeit durchgeführt, um die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten. Im Zuge der Um- und Einbindearbeiten kann es für betroffene Anwohner zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen kommen. Die Umleitungen bei Sperrung erfolgen jeweils über die K 101 (Mühlenweg in Bokensdorf), B 248 (Jembke, Tappenbeck) und B 188 (Weyhausen).

Im Waldbad Meinsern greifen ab Montag, 19. Juli, keine Regelungen. So kann nun 400 Badegästen gleichzeitig der Eintritt ermöglicht werden. Ebenso werden das Beachvolleyballfeld und die hinteren Bereiche der Liegewiesen geöffnet, um den Besuchern weitere Ausweichflächen zu bieten. Die Zeitfenster gestalten sich dann wie folgt: Das Frühschwimmen findet von 6 bis 7.30 Uhr statt (nur für Jahreskarteninhaber). Slot 1: 8 bis 12.30 Uhr; Slot 2: 13 bis 17 Uhr; Slot 3: 17.30 bis 20 Uhr. An den Wochenenden öffnet das Waldbad erst um 10 Uhr. Hier gelten dann andere Zeitfenster. Slot 1: 10 bis 12.30 Uhr; Slot 2: 13 bis 17 Uhr Slot 3: 17.30 bis 20 Uhr.

Am Mittwoch, 21. Juli, von 9 bis 12 Uhr können Interessierte ohne Voranmeldung in die Praxis von Dr. Dr. Joachim Siegert an der Bodemannstraße kommen. Einzige Voraussetzung: Sie sollten sich über die Homepage des Robert-Koch-Instituts Einwilligungserklärung und Anamnese-Bogen für Johnson & Johnson ausdrucken und mitbringen. Ansonsten sei kein Anruf vorher zur Anmeldung nötig.

Von der AZ-Redaktion