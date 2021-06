Was diese Woche im Landkreis Gifhorn wichtig wird

Landkreis Gifhorn

Was passiert in der neuen Woche im Landkreis Gifhorn? Die AZ weist in ihrer Wochenvorschau auf Ereignisse und Termine hin, die für Sie von Interesse sind.

Die Anfangs hohe Nachfrage nach kostenlosen Schnelltests ist auch im Landkreis Gifhorn zurückgegangen. Aus diesem Grund haben wenige Testzentren angekündigt, ihren Betrieb dauerhaft oder vorübergehend in den Sommermonaten zu schließen. So werden die Testzentren in Ehra und Steimke ab dem 1. Juli dauerhaft schließen. Die Testzentren in Westerbeck und am Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn werden vorübergehend vom 1. Juli bis 1. September schließen. Auch das Testzentrum im Mehrgenerationenhaus im Georgshof macht bis 1. September eine Pause, mit dem Unterschied, dass bereits ab dem 28. Juni geschlossen wird. In welcher Form die Schnelltests an den genannten Standorten ab September wieder aufgenommen werden, entscheidet die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Betreiberinnen und Betreibern Ende August auf Basis der dann aktuellen Infektionslage, der Infektionsschutzmaßnahmen der Landesverordnung und der Nachfrage nach Schnelltests.

Bundesstraße 4 teilweise an der Allerbrücke bei Gifhorn gesperrt

Im Zuge der Bundesstraße 4 bei Gifhorn müssen sich Verkehrsteilnehmer bis auf Weiteres auf Behinderungen an der Brücke über den Allerkanal einstellen. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Braunschweig ist seit Samstag gesperrt und der Verkehr wird einspurig über den Überholfahrstreifen geführt. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Wie die Behörde weiter mitteilte, ist es im Bereich der Brücke zu einer Absackung gekommen, die den Verkehr beeinträchtigt. Zunächst soll eine Bodenuntersuchung die Ursachen klären, anschließend wird die Schadstelle beseitigt. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit im Bereich der Schadstelle.

Das seit vielen Jahren etablierte Sommerferienprogramm, welches die Samtgemeinde Isenbüttel gemeinsam mit zahlreichen Vereinen organisiert, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Motiviert und gestärkt durch die positiven Erfahrungen aus dem Sommerferienprogramm 2020 unter Corona-Bedingungen, wurde ein buntes, vielfältiges und aufregendes Ferienprogramm 2021 zusammengestellt. Das rund 45 Angebote umfassende Ferienprogramm findet zwischen dem 22. Juli und dem 1. September statt und ist ab Montag, 28. Juni, nur online unter www.anmeldung.rabenspass.de einsehbar.

Anmeldungen für verschiedene Ferienspäße starten

Auch in der Samtgemeinde Meinersen ist das Ferienprogramm ab Montag, 28. Juni, im Internet abrufbar – und zwar unter www.unser-ferienprogramm.de/sg-meinersen/index.php. Es gibt auch Angebote für Ältere, da wegen der Corona-Pandemie die Spanienfreizeit ausfallen muss. Ein Ausflug zur Skaterbahn nach Wolfsburg ist geplant, ein mehrtägiger Theaterworkshop, ein Story-Workshop, Escape Room („Raus aus der Anstalt“), Holzskulpturen erstellen und ein Spieleabend. Das komplette Programm steht auf der Homepage. Am Donnerstag, 8. Juli, findet die Verlosung der Plätze statt.

Von der AZ-Redaktion