Landkreis Gifhorn

Was passiert in der neuen Woche im Landkreis Gifhorn? Die AZ weist in ihrer Wochenvorschau auf Ereignisse und Termine hin, die für Sie von Interesse sind.

Auf der Landesstraße 286 müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Wahrenholz und Schönewörde wegen Fahrbahnarbeiten vom 13. bis 15. Juli auf eine Vollsperrung einrichten – die Fahrbahn wird saniert. Die Umleitung erfolgt ab Wahrenholz über die K 103 und die K 31 nach Schönewörde, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Das Land Niedersachsen hat dem Gifhorner Impfzentrum in der Stadthalle kurzfristig 100 Dosen des Corona-Impfstoffs „Janssen“ der Firma Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Wer will, kann sich am Donnerstag, 15. Juli, 8 bis 16 Uhr, ebenda ohne Anmeldung damit impfen lassen – Ausweis und Impfpass mitbringen.

Und von Donnerstag bis Samstag läuft die „Sommermeile“ in der Gifhorner Fußgängerzone. Es gibt Bastelangebote, Spiel und Spaß für die ganze Familie. Unter anderem Quadfahren, Quadro-Bungee, Glücksrad, Rollkunst-Schaulaufen, Tischkicker, Minikicker, Infostände und Paddeln im Pool.

Die SPD in der Samtgemeinde Brome lädt am Samstag, 17. Juli, zur Sternfahrt nach Tülau in den Biergarten „Zur Grünen Eiche“ ein. Dort kann man Kandidaten für die Wahlen im September kennen lernen.

Und der DRK-Ortsverein Gifhorn bietet einen Seniorennachmittag am gleichen Tag an – als Cocktailparty mit Häppchen ab 14 Uhr auf dem Parkplatz Am Wasserturm 5.

Für alle Fragen rund um den Glasfaser-Ausbau im Boldecker Land durch die Deutsche Glasfaser ist ab 14. Juli der ehemalige Servicepunkt im Laischeweg 2 in Weyhausen immer dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr als Baubüro geöffnet.

Der Rat der Gemeinde Schwülper tagt am Donnerstag, 15. Juli, ab 19 Uhr in der Okerhalle, die Sitzung ist öffentlich. Themen sind unter anderem das Pflegezentrum an der Braunschweiger Straße, der Bebauungsplan Bornheide III und der Bebauungsplan Gewerbegebiet Waller See

Von der AZ-Redaktion