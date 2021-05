Was die neue Broschüre „Älter werden im Landkreis Gifhorn“ lesenswert macht

Landkreis Gifhorn

Vor fünf Jahren ist der erste Senioren-Wegweiser für den Landkreis Gifhorn erschienen, 2018 kam die zweite, seit wenigen Tagen ist die dritte Auflage von „Älter werden im Landkreis Gifhorn“ im Umlauf. Auf knapp 100 Seiten stellt die Broschüre Ansprechpartner für alle Belange älterer Menschen, speziell auf sie zugeschnittene Angebote und wichtige Kontaktadressen zusammen – pünktlich zum zehnjährigen Bestehen des Pflegestützpunktes. „Das ist etwas Positives in der Pandemie“, freute sich Olaf Heimburg, Fachbereichsleiter Soziales bei der Kreisverwaltung.

Abteilungsleiterin Saskia Rusch fasste den Inhalt zusammen: „Das ist eine erste Orientierung, was für Hilfen ich im Alter in Anspruch nehmen kann, an wen ich mich wenden kann, wo ich Beratung bekomme.“ Von „Aktiv ins Alter“ über „Vorsorge“ und „Finanzielle Hilfen“ bis zum Thema „Wohnen im Alter“ und dem ganzen Komplex Pflege gibt es Anhaltspunkte, aber die Broschüre „ersetzt natürlich keine persönliche Beratung“, so Saskia Rusch. Eher gehe es darum, in Ruhe nachblättern zu können, was einen interessiere, und dann bei offenen Fragen Kontakt zum entsprechenden Ansprechpartner aufzunehmen.

Individuelle Angebote für jeden einzelnen

Die Beraterinnen des Pflegestützpunkts stellen dann in telefonischen und persönlichen Gesprächen verschiedene Unterstützungsangebote vor und arbeiten mit jedem einzeln das für sie oder ihn Passende heraus. „Ein Angebot, das gerne und häufig in Anspruch genommen wird“, wie Petra Roßmannek berichtete, die die Pflegeberatung des Landkreises leitet. Der Wegweiser sei ein Baustein in der Pflege- und Sozialberatung. Zielgruppe sowohl der Broschüre als auch der Beratung seien „Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte“.

Lob für die neue Broschüre gab’s von Friedhelm-Hubertus Voigt als Vorsitzendem des Kreisseniorenbeirats. „Ich werde oft von Bürgern angesprochen – mit der Broschüre habe ich eine Grundlage, von der aus ich beraten kann.“

Neue Ansprechpartner und neue Angebote sind in der Broschüre enthalten

Die Neuauflage enthält sowohl neue Ansprechpartner – wie beispielsweise den Kreisseniorenbeirat, der vor drei Jahren noch nicht existierte – als auch neue Angebote im Landkreis. „Und die vorherige Auflage war vergriffen“, erklärte Heimburg.

7500 Exemplare der Broschüre sind gedruckt worden, sie liegen in den Rathäusern der Städte, Samtgemeinden und Einheitsgemeinde aus. „Und wir schicken sie bei Bedarf auch gerne persönlich zu“, sagte Saskia Rusch. Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist unter Tel. (05371) 82 820 oder per Mail an pflegestuetzpunkt@gifhorn.de erreichbar. Auch online ist der Senioren-Wegweiser zu finden, auf der Homepage des Landkreises steht er zum Download bereit.

