Was die Bundes-Notbremse für den Landkreis Gifhorn bedeutet

Landkreis Gifhorn

Das neue Bundesinfektionsschutzgesetz ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschrieben und tritt laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag in Kraft. Das bedeutet vor allem bundesweit einheitliche Regelungen – die so genannte Bundes-Notbremse –, sobald die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt. So lange der Inzidenz-Wert unter 100 liegt, regelt die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die Maßnahmen.

Sowohl Bund als auch Land schreiben vor, dass die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen für die Regelungen und Maßnahmen zugrundegelegt werden, wie die Gifhorner Kreisverwaltung in einer Presseerklärung mitteilt. Was das für den Landkreis bedeutet, will sie Anfang der Woche bekannt geben.

Der Status der Hochinzidenzkommune wird für den Landkreis aufgehoben

Es gibt aber auch kurzfristige Auswirkungen. So werden für den Landkreis der Status der Hochinzidenzkommune und damit die für eine Hochinzidenzkommune geltenden Regeln aufgehoben, weil sie künftig durch die Bundes-Notbremse ersetzt werden. Das bedeutet: Ab Samstag, 24. April, ist es im Landkreis wieder möglich, dass sich ein Haushalt mit zwei weiteren Personen aus einem anderen gemeinsamen Haushalt trifft. Der Einzelhandel darf mit dem Click- & Meet-Konzept wieder öffnen, Kunden dürfen nach Terminvereinbarung in die Läden. Das dürfen sie auch noch, wenn an drei Tagen in Folge ein Inzidenz-Wert über 100 erreicht wird, aber dann müssen sie ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen. Erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 150 müssen die Läden wieder schließen.

Die neuen Regeln auf einen Blick Die so genannte Bundes-Notbremse tritt laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag, 23. April, in Kraft. Mit folgenden Auswirkungen auf Gifhorn – die laut Kreisverwaltung ab Samstag, 24. April, gelten: Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich wieder Personen eines Haushaltes mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Einzelhandel: Alle Einzelhändler im Landkreis dürfen mit dem Click- & Meet-Konzept wieder öffnen. Also: Termin vereinbaren, im Laden shoppen. Liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100, muss beim Betreten des Ladens ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Liegt sie über 150, müssen die Geschäfte wieder schließen. Ausgangssperre: Zumindest bis zu einer für Montag geplanten endgültigen Entscheidung über das weitere Vorgehen bleibt sie für den Landkreis Gifhorn zwischen 21 und 5 Uhr in Kraft. Kitas und Schulen: Es bleibt beim Notbetrieb, Präsenzunterricht ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Das Szenario B mit Präsenzunterricht im Wechselmodus und Lockerungen für die Kitas ist erst ab einer Inzidenz unter 100 an fünf Tagen in Folge erlaubt.

Für Landrat Dr. Andreas Ebel zahlt es sich jetzt aus, „dass wir im Landkreis Gifhorn vorausschauend in vielen Gebietseinheiten Testzentren aufgebaut haben“. Darüber hinaus, so erinnert er, sind auch Tests bei Hausärzten und in Apotheken möglich. Nun hofft der Landrat, dass sowohl Kunden als auch Unternehmerinnen und Unternehmer die Corona-Apps Luca und PassGo nutzen.

Am Montag fällt eine abschließende Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit der Ausgangssperre

Die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr bleibt vorerst bestehen, das Land räumt den Landkreisen und kreisfreien Städten auch weiterhin diese Option ein. Die wird die Kreisverwaltung nutzen und über das Wochenende hin die Entwicklung der Infektionszahlen beobachten, bevor am Montag eine abschließende Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit der Ausgangssperre getroffen wird.

Kitas und Schulen bleiben weiterhin im Notbetrieb. Das Land Niedersachsen legt abweichend vom Bundesinfektionsschutzgesetz in seiner Corona-Verordnung die 7-Tage-Inzidenz von 100 als Schwellenwert für Lockerungen in den Einrichtungen fest. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 an fünf Tagen in Folge unterschritten wird, gilt wieder das Szenario B – Präsenzunterricht im Wechselmodus. Bis dahin wird eine Notbetreuung angeboten, Präsenzunterricht ist nur für die 9. und 10. Jahrgänge sowie die Sekundarstufe 2 erlaubt, wenn Abschlussprüfungen anstehen, außerdem für die Klassen 1 bis 4, Förderschulen mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, Tagesbildungsstätten und die außerschulische Bildung.

Von der AZ-Redaktion