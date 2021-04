Was braucht Neubokel mehr: Pferdeweiden oder Neubaugrundstücke für Familien?

Neubokel

Bauland mit Platz für Kinder und Familien oder privilegiertes Bauen mit Pferdehaltung? Diese Frage wird derzeit in Neubokel diskutiert. Hintergrund ist das derzeitige Planverfahren für das Baugebiet Rehbohm. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung des Ortsrates, der am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr öffentlich im Dorfgemeinschaftshaus tagt.

Westlich der Kreisstraße in Richtung Wilsche sollen auf 1,6 Hektar zunächst 15 Grundstücke entstehen. Später kann das Baugebiet erweitert werden. Gekauft hat die Fläche die Gifhorner Grundstücksgesellschaft GEG. Sie soll zehn der 15 Bauplätze an Neubokeler vergeben. Die restlichen zehn Grundstücke sollen von der GEG nach den üblichen Vergabekriterien verteilt werden. Auch von Tierhaltung sowie einer Kindertagesstätte war die Rede in der Ortsratssitzung im September, in welcher der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde.

Pferdehaltung ist erlaubt, aber nicht vorgeschrieben

Mitte März hatte die Gifhorner Stadtverwaltung zu einer – gut besuchten – Bürgerbeteiligung zum Planverfahren eingeladen. Die beiden SPD-Ortsratsmitglieder in Neubokel Jan Rücker und Jan-Henrik Steffenhagen sehen im Ergebnis Gründe, jetzt noch einmal über den Aufstellungsbeschluss nachzudenken. „Es wurde deutlich, dass in Neubokel vor allem Grundstücke für bauwillige junge Familien gebraucht werden. Bei dem Termin wurde kein Interesse an Grundstücken mit möglicher Pferdehaltung geäußert. Dennoch sieht der von der Verwaltung favorisierte Vorschlag nun mindestens drei große Grundstücke mit Pferdehaltung vor. Wir von der SPD Neubokel sind der Meinung, das geht so nicht. Erst vor fünf Jahren ist das Baugebiet Pferdeweide ausschließlich für Pferdehaltung ausgewiesen worden. Das sollte erstmal genügen“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Das letzte öffentlich vermarktete Baugebiet Grüner Berg mit elf Grundstücken habe es vor 26 Jahren gegeben – seitdem habe es ausschließlich einzelne Lückenschlüsse gegeben.

Ortsbürgermeister Stefan Hölter (ULG) sieht das anders. Es gebe Einwendungen, bestätigt er auf AZ-Anfrage, allerdings nicht von der Mehrheit der 900 Neubokeler. Zudem gehe es um drei Grundstücke, die nur minimal größer seien als die anderen Baugrundstücke – und auf denen neben dem Bau eines Hauses für eine Familie zwar auch Pferdehaltung erlaubt sei, aber nicht zwingend vorgeschrieben. Dort könne sich jede Familie ansiedeln. „Das ist ein Übergang von der benachbarten reinen Pferdehaltung am Westrand des neuen Baugebietes zur reinen Wohnbebauung“, sagt er – vergleichbar mit einem Mischgebiet als Übergang zwischen einem reinen Gewerbegebiet und einem reinen Wohngebiet.

Bewerberliste für die Baugrundstücke ist voll

Zudem werde im Ortsrat laut Hölter nur eine Variante beschlossen, die dann noch vom städtischen Bauausschuss sowie vom Gifhorner Stadtrat abgesegnet werde. Und dann erfolge eine erneute Auslegung des Bebauungsplanes. Die Kita, die im September noch im Gespräch für die Fläche am Rehbohm war, komme in der favorisierten Variante übrigens nicht, so Hölter. „Die ist noch nicht notwendig. Vielleicht wird sie im nächsten Bauabschnitt errichtet.“ Und noch eine Information hält Hölter bereit: „Die Bewerberliste für die jetzt zu vergebenen Plätze ist voll. Es gibt mehr Bewerber, als wir Plätze vergeben können.“

Von Thorsten Behrens