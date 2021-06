Was braucht Gifhorn, damit die Innenstadt eine Zukunft hat?

Gifhorn

Gifhorn und Peine – Städte der Zukunft? Um Visionen für die beiden Städte ging es bei einer digitalen Podiumsdiskussion am Mittwochabend, zu der der Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil eingeladen hatte. 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei.

„Stadt für alle“, „nachhaltige Mobilität“, „verantwortungsvolle Stadt“ – mit diesen Schlagworten skizzierte zunächst Prof. Dr. Vanessa Carlow vom Institut für nachhaltigen Städtebau an der TU Braunschweig Ziele für eine Stadt der Zukunft. Sie definierte Gifhorn als „eher urban“ und stellte fest, dass etwa 60 Prozent der Fläche im Landkreis Potenzial für eine städtische Nachverdichtung haben. „Diese Nachverdichtung ist auch unsere Empfehlung, denn dort ist der Öffentliche Personennahverkehr bereits vorhanden.“ Ein wichtiges Kriterium für nachhaltige Mobilität, in der der Fußweg von einer Bushaltestelle zu allen wichtigen Zielen wie Geschäften, Ärzten, Arbeitsplätzen, Kitas und Schulen nicht länger als fünf Minuten sein dürfe, so Carlow.

„Wir brauchen eine höhere Aufenthaltsqualität“

Höhere Aufenthaltsqualität: Der Brunnen vor Leifert mit den Sitzgelegenheiten trägt sicher dazu bei. Quelle: Michael Uhmeyer Archiv

Für Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich ist die Innenstadt das Kernthema einer Stadt der Zukunft. „Den Online-Handel werden wir auch nach Corona nicht mehr zurückdrehen können, aber was setzen wir dagegen?“ Um die Innenstadt lebendig und attraktiv zu machen, müsse sie zum Wohnzimmer der Bürger werden, „wir brauchen eine höhere Aufenthaltsqualität“. Erreichen lasse sich das nur im Miteinander von Kommune und Geschäftsleuten.

Ob Radeln in der Fußgängerzone – „ich weiß, dass das sehr kontrovers diskutiert wird, aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie erfahren, ob es funktioniert oder nicht“ – oder Gifhorn als Fairtrade-Town, das seien beides Alleinstellungsmerkmale für Gifhorn, letzteres durchaus auch unter dem Aspekt Wirtschaftsförderung zu sehen. „Wir werden künftig andere Nutzergruppen in den Städten haben.“ Eine Kombination aus Arbeiten, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen findet er wünschenswert.

Der Bildungs- und Zukunftscampus auf dem ehemaligen BGS-Gelände als ein Baustein

Auf die Frage, wo er Gifhorn in zehn Jahren sehe, antwortete Nerlich: „Wir schaffen auf dem ehemaligen BGS-Gelände ein Bildungs- und Zukunftscampus mit Ausbildungsmöglichkeiten und bezahlbarem Wohnraum.“ Das Mühlenmuseum müsse so konzipiert werden, dass Touristen auch von dort in die Innenstadt geführt werden, die Innenstadt schwebt ihm als grüne Oase vor, in die das vorhandene Wasser integriert werden müsse.

Teilnehmer konnten im Vorfeld Fragen stellen, die Heil dann moderierend weiter gab. So wollte Thomas Fast wissen, was für eine Erlebnisstadt getan werden müsse. „Das Wort klingt erstmal bombastisch“, stellte Nerlich fest. Es könne nicht heißen, täglich Action in der Fußgängerzone zu haben, „aber wir denken gerade darüber nach, in welchen Abständen was für Aktionen unter welchem Motto wir in die Stadt holen“. Manfred Torkler fragte, warum der Mühlenparkplatz nicht kostenlos sei, um Menschen anzulocken. „Weil dieser Parkplatz dann von morgens 8 Uhr bis 17 Uhr durchgehend von den Mitarbeitern der Einrichtungen und Geschäfte blockiert wäre“, antwortete Nerlich. Und die Frage, ob es sinnvoll sei, Kitas in leerstehende Gebäude in den Städten zu holen, beantwortete Prof. Dr. Vanessa Carlow mit einem klaren: „Ja, das ist eine super Idee – wenn sich das Problem eines Außengeländes klären lässt.“

Für eine echte Diskussion ist das digitale Format zu starr

„Es gibt viele Ideen, wo wir hinwollen“, fasste Heil zusammen. Er habe eine unglaubliche Sehnsucht, partizipativ mit den Bürgern die Zukunft der Städte weiter zu entwickeln und an vielen Themen ganz praktisch zu arbeiten. Allerdings erwies sich das digitale Format für eine echte Diskussion dann doch als zu starr.

Von Christina Rudert