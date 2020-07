Was alles in die Reiseapotheke für Kinder gehört

Gifhorn

Pünktlich zum Start der niedersächsischen Sommerferien sind Reisen innerhalb Deutschlands und in viele europäische Länder wieder möglich. Ob Ostsee, Berge oder Mittelmeer – eine Grundausstattung an Medikamenten sollte im (Familien-)Urlaub nicht fehlen. „Bei leichten Erkrankungen oder kleinen Verletzungen erspart man sich so die Suche nach einer Apotheke vor Ort, wo mitunter Sprachbarrieren überwunden werden müssen. Das kann dann Probleme verursachen“, sagt Dr. Andreas Widera, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Früh- und Neugeborenenmedizin im Helios Klinikum Gifhorn. Er erklärt, was in keiner Reiseapotheke fehlen darf.

Dr. Andreas Wiedera Quelle: Rene Reichert

Anzeige

Ein wirksames Sonnenschutzmittel mit einem auf den Hauttyp abgestimmten Lichtschutzfaktor gehört zur Basisausstattung. Denn selbst, wenn die Sonnenicht scheint, erreichen die schädlichen UV-Strahlen die Haut. Deshalb auch bei bedecktem Himmel den Sonnenschutz nicht vergessen. Ohren, Lippen, Haaransatz und Fußrücken sollten ebenfalls eingecremt werden. Zudem braucht das Sonnenschutzmittel eine gewisse Zeit, um seine chemische Wirkung zu entfalten. Deshalb schon vor dem Rausgehen eincremen. Da Sonnenmilch und Co. die Haut aber nur für eine bestimmte Zeit vor einem Sonnenbrand schützen, sollte alle zwei bis drei Stunden sorgfältig nachgecremt werden. „Grundsätzlich sollte man die intensive Mittagssonne meiden und auf ausgiebige Sonnenbäder verzichten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine Kopfbedeckung muss sein

Zum Schutz der empfindlichen Kopfhaut gehört unbedingt eine Kopfbedeckung ins Reisegepäck“, so Widera. Sollte es trotz aller Vorsicht doch zu einem Sonnenbrand kommen, helfen kühlende Umschläge und beruhigende, rückfettende Cremes.

Vorsicht ist auch vor Feuerquallen geboten. Die Berührung verursacht einen brennenden Schmerz auf der Haut. Für eine schnelle und wirksame Linderung hat der Kinderarzt einen Tipp: „Die Stelle mit Sand bedecken und nach dem Trocknen mit einer Scheckkarte abschaben.“ Des Weiteren sollte an ein Mückenschutzspray und an ein Moskitonetz gedacht werden. Spezielle Salben aus der Apotheke bekämpfen den Juckreiz nach Insektenstichen. „Noch besser hilft ein Gel, das auf der Haut verdunstet und diese kühlt. Gleichzeitig wird so die Medikamentenwirkung verstärkt“, erklärt der Familienvater. Als Alternative bieten sich batteriebetriebene Stifte an, die lokal auf die Einstichstelle begrenzt durch Hitzeentwicklung die Fremdeiweiße zerstören und den Juckreiz bekämpfen.

Zur Basisausstattung jeder Reiseapotheke gehört auch ein Schmerz- und Fiebermittel. Es ist ratsam, auf bereits bekannte Produkte zu setzen, nach deren Einnahme keine Unverträglichkeiten oder andere Nebenwirkungen auftreten.

„Um die Reiseapotheke individuell und auf das Urlaubsziel abzustimmen, sollte man außerdem den behandelnden Hausarzt oder den Apotheker um Rat fragen“, so der Chefarzt abschließend.

Von Michelle Paschilke