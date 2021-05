Was Sie am langen Himmelfahrts-Wochenende im Landkreis Gifhorn unternehmen können

Landkreis Gifhorn

Viele Arbeitnehmer nutzen den Brückentag am Freitag für ein verlängertes Wochenende – das bedeutet, viel Zeit zu haben, um mit der Familie oder einem Freund oder einer Freundin gemeinsam etwas zu unternehmen. Einen Ausschnitt dessen, was im Landkreis Gifhorn da alles angeboten wird, hat die AZ-Redaktion für Sie zusammengestellt.

Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel

Freizeitspaß für die ganze Familie: Das Hankensbütteler Otter-Zentrum bietet Einblicke in die Lebenswelt von Otter, Marder, Hermelin und Co. Quelle: privat

Freizeitspaß für die ganze Familie bietet das Hankensbütteler Otter-Zentrum – und es hat auch am langen Himmelfahrtswochenende geöffnet. Allerdings sind coronabedingt einige Regeln zu beachten. So besteht derzeit für alle Gäste ab sechs Jahren eine Testpflicht. Entweder müssen die Besucher einen zertifizierten Nachweis über ein negatives Testergebnis vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder sie müssen vor Ort einen Schnelltest durchführen lassen. Diese werden kostenlos zur Verfügung gestellt, haben aber nur für den Besuch des Otter-Zentrums Gültigkeit. Ausnahmen gibt es für Geimpfte und Genesene, die entsprechende Nachweise vorlegen müssen.

Für den Besuch sind eine Terminbuchung oder datierte Tickets gültig. Beide sind über die Homepage www.otterzentrum.de erhältlich. Eine Registrierung ist erst ab vier Jahren erforderlich. Im Otter-Zentrum sind alle Gehege zugänglich. Allerdings müssen die Schaufütterungen entfallen. Stattdessen wird Beschäftigungsfutter in den Gehegen ausgelegt, damit sich die scheuen, eigentlich dämmerungsaktiven Tiere auch am Tag zeigen.

Auf dem gesamten Gelände ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Besuchern einzuhalten. Der Souvenirshop ist geöffnet. Im Freigelände ist die Marderklause am Wochenende geöffnet, hier können Besucher Getränke, Snacks und anderes erwerben und im Otter-Zentrum verzehren. Geöffnet ist das Otter-Zentrum jeweils von 9.30 bis 18 Uhr.

Mit dem Rad zum Museumscafé der Burg Brome

Lohnenswertes Ziel: An Himmelfahrt gibt es im Museumscafé der Burg Brome leckersten Kuchen oder eine deftige Brotzeit zum Mitnehmen. Quelle: privat

Der Mensch braucht ein Ziel. Und selbst gebackener Kuchen ist auf jeden Fall ein Ziel. Deshalb sollte man an Himmelfahrt eine Fahrradtour machen, die einen Abstecher an der Burg Brome vorsieht. Das Museum ist wegen Corona zwar geschlossen, aber im Museumscafé gibt’s von 12 bis 16 Uhr leckersten Kuchen zum Mitnehmen. Und weil auch „Herrentag“ ist leckerste Brotzeit.

Mögliche Stationen einer Radrundfahrt könnten die Stege des Naturerlebnisraums am Ostufer des Ohressees (Einfahrt Mühlenstraße) sein, wo man schon mal freche, nicht allseits beliebte Nutria beobachten kann. Weitere Aussichtsplattformen gibt es, wenn man am Seeufer entlang nach Norden fährt am Kleinen Ohresee und weiter Richtung Wendischbrome kurz vor der Landesgrenze an der Ohre.

Rechts herum geht’s dann zwischen Äckern hindurch ins Waldgebiet des Bromer Bogens und von dort über kurz oder lang zur Bromer Burg. In Wendischbrome linksherum gelangt man ebenfalls über Feldwege zur ehemaligen OHE-Strecke und an ihr entlang in Richtung Süden zum westlichen Ortseingang. Wer mag, quert noch die Bundesstraße, umrundet den Flecken südlich bis zum Bromer Busch und entert, die Kläranlage rechts liegen lassend, die Burg von Osten.

Oder man kürzt ab und nimmt ab dem westlichen Ortseingang die Hauptstraße hinunter bis zum Junkerende. Weiterer Vorteil: Man kommt am Eiscafè Guzzo vorbei. Im Museumscafè sind übrigens Vorbestellungen möglich unter Tel. (01 51) 28 99 25 23. Übrigens: Auch das Kultur-Cafè am Schulmuseum Steinhorst bietet von 13 bis 16.30 Uhr Kuchen „to go“ – Vorbestellungen unter Tel. (01 75) 3 21 16 09.

Ein Spaziergang zum Herzogsbrunnen bei Ummern

Versteckte Idylle: Bei schönem Wetter ist ein Spaziergang am Herzogsbrunnen in Ummern zu empfehlen. Quelle: Archiv

Der Herzogsbrunnen in Ummern liegt etwas abseits – das lauschige Plätzchen im Wald wird gerne mal vergessen, wenn Ausflugsziele im Landkreis Gifhorn aufgezählt werden. Der Vorteil daran: Spaziergänger sind selten anzutreffen, die Natur kann also in Ruhe genossen werden bei einer kleinen Rast, zu der die Bänke und Tische einladen. Der Brunnen ist nach Herzog Georg-Wilhelm von Braunschweig benannt, eine Infotafel klärt über seine Geschichte auf. Der Herzog von Celle und Lüneburg frönte in der wildreichen Umgebung von Ummern häufiger mal seiner Leidenschaft, der Jagd. Eine Quelle mit frischem Wasser, weitab von der nächsten Siedlung, wird ein beliebter Rast- und Aufenthaltsort für die Jagdgesellschaften gewesen sein – der Legende nach soll hier ein Jagdhaus des Herzogs gestanden haben, in dem bei einem Jagdausflug seine Tochter früher als erwartet zur Welt gekommen sein soll. Der Brunnen wurde bereits in Karten des späten 18. Jahrhunderts verzeichnet und ist Bestandteil des Ummeraner Wappens.

Erreichbar ist der Brunnen südlich des Schwarzwassers bei Ummern, wenn man in Ummern von der Hauptstraße in den Gifhorner Weg einbiegt, diesem weiter folgt, wenn er zur Turmstraße wird, und sich an die Ausschilderung hält.

Landschaftsidylle: Der Friedwald bei Uetze

Der Friedwald bei Uetze dient vielen als letzte Ruhestätte. Längst nutzen viele Spaziergänger und Radler die Wege unter dem Blätterdach der uralten Buchen an der Fuhse entlang für ausgedehnte Touren in der Natur. Quelle: Hilke Kottlick

Mal eben über den Tellerrand geschaut: Nur wenige Kilometer sind es bis zum Friedwald, gelegen in der Nachbarregion bei Uetze in der Region Hannover. Dieser Buchenwald dient als letzte Ruhestätte unter Bäumen. Zunehmend mehr Menschen nutzen den Forst mittlerweile auch für ausgedehnte ruhige Spaziergänge und Radtouren. Dieser Wald hat viele Besonderheiten zu bieten. Einmal sind es dort die uralten Bäume wie Ahorn und Buche, Eberesche und Eiche, Lärche und vor allem Buche, an denen sich das Efeu schlangenartig empor zieht. Zum anderen ist es ein Meer von Buschwindröschen, das im Frühling die Wurzeln dieser Bäume und riesige Flächen des Waldes in ein weißes Blütenmeer taucht. Einen Besuch ist auch die Fuhse wert, dieser Fluss, der sich als Mäander durch den Wald schlängelt. Viele Tierarten sind dort zu Hause. Wer Glück hat, trifft sogar auf den schillernden Eisvogel. Und wer mit dem Fahrrad dort auf Tour ist oder gerne längere Wanderungen in Kauf nimmt, der durchquert den Friedwald und stößt im direkten Anschluss auf die Spreewaldseen. Ein Ausflug, der sich lohnt.

Der Wald ist erreichbar in 31311 Uetze, Dammstraße 35.

Der Spaß für die ganze Familie: Minigolf in Ettenbüttel

AZ-Freizeit-Tipp: in Ettenbüttel Mini-Golf spielen. Quelle: Archiv

Seit Generationen ein Freizeitspaß für Generationen – Mini-Golf ist, seit ich denken kann, ein Freizeitspaß, der mein Leben begleitet hat – zuletzt im spaßigen Duell mit meinem Patenkind. Es hat ein bisschen was von Mensch-ärgere-dich-nicht. Denn nicht immer landet der kleine weiße Ball dort, wo er hin soll. Wie groß der Spaß für alle ist, weiß Ilona Wagner, die seit letztem Jahr die Minigolf-Anlage in Ettenbüttel betreibt. Sich an der frischen Luft etwas bewegen, das Zielen mit dem Schläger zu üben - das ist seit einigen Wochen wieder möglich auf ihrer Anlage. 18 Bahnen mit unterschiedlichen Hindernissen sind zu bewältigen. Sie schätzt, dass Anfänger dafür etwa eineinhalb Stunden benötigen. Danach können Gäste Eis und Getränke am Kiosk kaufen und noch etwas auf den Sitzgelegenheiten verweilen.

Die Anlage ist am Reiterweg (direkt an der Aller-Brücke) in Ettenbüttel zu finden. Geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis 13 Jahre 2 Euro.

Von der AZ-Redaktion