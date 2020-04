Saison 2020/21: Was die Stadthalle alles im Angebot hat

Gifhorn

Das Programm der Stadthalle Gifhorn für die Saison 2020/2021 steht. Viele Veranstaltungen sind wegen der Corona-Epidemie seit März ausgefallen oder verschoben worden, dennoch gehen die Planungen weiter. Hoffentlich schon bald wird feststehen, ab wann und unter welchen Umständen kulturelle Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Für die Abonnenten soll es eine Vielzahl an Veranstaltungen geben, die zum Lachen und Nachdenken anregen. Und über die Abos hinaus gibt es ein paar Neuigkeiten.

Zur Galerie Was zum Lachen und was zum Nachdenken, was zum Abrocken und was zum Mitswingen, was für Kinder und was für große Kinder: Die neue Saison in der Stadthalle Gifhorn wartet mit tollen Angeboten auf die Zuschauer.

Das Theater-Abonnement beginnt am Donnerstag, 1. Oktober mit dem Drama „ Lehman Brothers“. Es erzählt die Geschichte der gleichnamigen amerikanischen Banker-Dynastie von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Insolvenz 2008. Weiter geht es am Freitag, 6. November mit der rabenschwarzen Komödie „Nein zum Geld“. Boris Aljinovic spielt darin einen unglücklichen Lottogewinner, der sein Vermögen gar nicht möchte. Im Jahr 2018 kam der Film „25 km/h“ in die deutschen Kinos und ist am Samstag, 19. Dezember als Theaterstück in der Stadthalle zu sehen. Es handelt von zwei unterschiedlichen Brüdern, die nach dem Tod ihres Vaters eine Moped-Tour durch Deutschland starten. Die erste Aufführung im neuen Jahr gibt es am Samstag, 22. Januar mit dem ersten von vier Teilen eines Theaterprojektes rund um den Romanzyklus „Deutsche Chronik“ von Walter Kempowski. In „Aus großer Zeit“ wird die Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert erzählt. Es folgt am Sonntag, 19. März die Oper „La Traviata“ und die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ am Mittwoch, 24. März.

Alte Zeiten kommen wieder

Im Sonntags-Abonnement werden gleich zu Beginn alte Zeiten wieder zum Leben erweckt: In dem amerikanischen Krimiklassiker „Die zwölf Geschworenen“ aus den 1950er Jahren am 25. Oktober und in dem Stück „Die Zimtschnecken“ am 20. Dezember, das mit stilechten Swing aus den 1930ern daher kommt. Auch das Ohnsorg-Theater ist wieder mit dabei, es führt am 17. Januar die Komödie „Champagner zum Frühstück“ auf. Nach einer Pause geht es am 28. März mit einer Travestie- und Musik-Revue in der neuen Show „Divas!“ der Familie Malente weiter. Zum Schluss des Sonntags-Abonnements gibt es am 18. April „Eine echte Traumfrau“ nach der Gesellschaftskomödie „Lady Windermeres Fächer“ von Oscar Wilde.

Hier gibt’s Champagner zum Frühstück: Das Ohnsorg-Theater kommt Quelle: Oliver Fantitsch

Bereits am Donnerstag, 17. September beginnt mit dem Rock-Musical „Rock of Ages“ das Kleinkunst-Abonnement. In „Le Coup“ erwartet die Zuschauer am Sonntag, 8. Oktober eine Artistik- und Akrobatik-Performance eines vielfach ausgezeichneten australischen Ensembles. Es folgen am Samstag, 5. Dezember die Musik-Show „Motown goes Christmas“ und im neuen Jahr am Samstag, 30. Januar die Komödie „Schmidt Show on Tour“. Die letzte Aufführung „Ghettos Faust“ mit Özgür Cebe findet am Freitag, 12. März statt.

Zwei völlig neue Angebote

Unabhängig von den verschiedenen Abonnements der Stadthalle gibt es am Donnerstag, 31. Dezember, vor der Silvester-Party einen Auftritt von Matthias Brodowy, der sein Best-Of-Programm „Bis es euch gefällt“ präsentiert. Zudem gibt es im nächsten Jahr am Donnerstag, 15. April und am Donnerstag, 22. April ein Comedy Special mit Dave Davis und Sascha Korf, eine völlig neue Veranstaltung für die Stadthalle. Ebenfalls zum ersten Mal gibt es in der Stadthalle „Pop(p)in’ Poetry“, einen Poetry-Slam, der am Samstag, 28. November stattfindet. Fünf bis sechs angesagte Slampoeten und Wortakrobaten buhlen im Wettstreit um die Gunst des Publikums.

Eine Übersicht mit allen Stücken gibt es unter www.stadthalle-gifhorn.de. Die Abonnements sind ab Samstag, 2. Mai – Wahl-Abos ab Freitag, 15. Mai – erhältlich in der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73, Tel. (0 53 71) 80 81 36, Mail konzertkasse@aller-zeitung.de. Der Einzelkartenverkauf beginnt am 15. August an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Annika Cordes