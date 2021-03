Warum plötzlich Humusdünen in der Gifhorner Schweiz wachsen

Winkel

Eine dringend nötige Pflege und neue Konzepte für die Gifhorner Schweiz: Das kündigte Bürgermeister Matthias Nerlich bei einem Ortstermin mit Schäfer Karl-Gustav Laser im Rahmen seiner Sommertour 2020 an. Erste Schritte können Spaziergänger in dem beliebten Ausflugsziel gerade sehen. Bei vielen dürfte der Anblick ein Stirnrunzeln auslösen.

Mit einer guten Freundin ist Elvira Kuhnke aus Gifhorn in der Gifhorner Schweiz. Auf einer Sitzbank hat sie ihr Handy gezückt und der Begleiterin ihr Lied über die blühende Heide vorgespielt. „Wir haben ein wenig geschnattert und geguckt.“ Und zu gucken gab es auch für Kuhnke einiges, denn sie sei seit einiger Zeit nicht mehr dagewesen. „Was ist denn hier los?“, hat sie sich gefragt.

Frischer Wind für die Gifhorner Heide: Die Stadt hat mit dem beliebten Ausflugsziel und Naturschutzgebiet einiges vor. Aktuell läuft eine Bodenbearbeitung mit Fräse.

Einige der Heideflächen, die vom Parkplatz aus als erstes zu erreichen sind, sind abgetragen. Mehrere Haufen Humus türmen sich wie neue künstliche Dünen auf. Dass es für Besucher ein irritierender Anblick ist, kann Schäfer und Naturschützer Laser nachvollziehen. Früher sei die Heide zur Verjüngung verbrannt worden, was heutzutage angesichts der Bäume in dem Bereich und der damit verbundenen Waldbrandgefahr nicht mehr angezeigt wäre. Deshalb komme eine Fräse zum Einsatz, die die Humusauflage abgetragen hat.

„Das kann für das Naturschutzgebiet nur hilfreich sein, auch wenn es gewöhnungsbedürftig aussieht“, sagt Laser, dessen Schafe ansonsten regelmäßig das Kraut stutzen. Die Heide sei ein „Rohbodenbesiedler“, und so werde sie sich mit dieser zusätzlichen maschinellen Pflegemaßnahme regenerieren.

Schobbern ist noch härter als entkusseln

Das habe die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises veranlasst, teilt Stadtsprecherin Annette Siemer auf Nachfrage der AZ nach dem Stand der Dinge in Sachen Zukunft der Gifhorner Heide mit. „Die Heide wird geschobbert, das ist noch etwas intensiver als entkusseln.“

Das hat die Stadt mit der Luftwurzel-Kiefer vor

Als Nerlich im Sommer mit Laser durch die Heide wanderte, ging es nicht nur um die Regeneration des Krauts. Besonderen Schutz hat laut Laser auch die knorrige Kiefer an der Böschung zum Rastplatz am Wegedreieck verdient. „Konkret in Planung ist ein Parcours rund um die Luftwurzel-Kiefer. Hier soll ein Laufsteg aus Holz rund um den Baum gebaut werden, der die Luftwurzeln vor dem Begehen schützt und es den Besuchern gleichzeitig ermöglicht, die Luftwurzeln zu bestaunen“, teilt Siemer mit. „Ein konkreter Termin für die Umsetzung steht noch aus.“

Nerlich und Laser hatten sich ebenso Gedanken über Gastronomie gemacht, auch angesichts der Tatsache, dass in Winkel in den vergangenen Jahren die Angebote bis auf eine Lokalität verloren gegangen sind. Eine mobile Ausschankmöglichkeit durch Verkaufswagen, dazu vor Ort deponierte Bänke und Tische? „Was den Einsatz eines mobilen Verkaufswagens betrifft, müssen noch grundsätzliche Fragen mit der Unteren Naturschutzbehörde geklärt werden“, so Siemer.

Ausflugsziel mit hohem Stellenwert Die Gifhorner Schweiz oder auch Gifhorner Heide hat als Ausflugsziel nach wie vor einen hohen Stellenwert – durch die Corona-Krise wohl mehr als in den Jahren davor. Das sagt auch Jörn Pache von der Südheide Gifhorn GmbH. „Es ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Die Leute kommen auch von außerhalb.“ Neben der Pflege des Heidekrauts würde die Südheide GmbH die Etablierung eines gastronomischen Angebots begrüßen. Einen Anbieter zu finden, dürfte kein Selbstläufer sein, meint Pache. Aber er glaubt, dass sich dort für findige Unternehmer durchaus ein Geschäft machen ließe. Der Parkplatz stehe jedenfalls auch jetzt schon – „im Sommer um so mehr“ – regelmäßig mit Autos von Ausflüglern voll, die weit und breit keine Einkehr finden.

Schülerinnen und Schüler sollen Bienenstand aufbauen

Etwas weiter ist die Stadt schon bei einem Bienenstand. „...ein Projekt, das sehr gut zur Heidelandschaft passen würde und im Rahmen eines Schulprojektes umgesetzt werden könnte“, schreibt Siemer dazu. „Sobald wieder ein normaler Schulalltag möglich ist, wird die Stadt auf die in Frage kommende Schule zugehen.“

Elvira Kuhnke wird auch weiterhin Besuch durch die Gifhorner Schweiz führen. Auch wenn jetzt einige Flanken der Dünen abgefräst sind. „Ich hoffe, dass es sich im August wieder lila färbt.“

Von Dirk Reitmeister