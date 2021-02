Gifhorn

Wer im Internet die Auslastung der Intensivbetten des Gifhorner Helios-Klinikums verfolgt, stellt fest, dass immer wieder mal unterschiedliche Zahlen auftauchen. So gibt es Differenzen zwischen dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts und den Auslastungszahlen, die Helios selber veröffentlicht, aber auch im DIVI-Register ändern sich die Zahlen der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Warum das so ist, erklärt Lisa Iffland, Pressesprecherin des Gifhorner Klinikums.

Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten spielen eine Rolle

Mal sind es zwölf, dann wieder nur zehn Intensivbetten, die in der Statistik des Robert-Koch-Instituts auftauchen. „Die Meldung an das DIVI-Intensivregister ist nicht nur von den freien Intensivbetten abhängig“, sagt Lisa Iffland. Auch die zur Verfügung stehenden Kapazitäten spielten dabei eine Rolle – „sie beziehen sich auf die Räumlichkeiten, das Personal und verfügbare Beatmungsgeräte. Hierdurch kann es zu Differenzen kommen.“

Innerhalb von 72 Stunden kann bei Bedarf die Zahl verdoppelt werden

Nach wie vor besteht laut Lisa Iffland die Möglichkeit, bei Bedarf innerhalb von 72 Stunden den Bestand um weitere zwölf Intensivbetten aufzustocken. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht nötig“, verweist die Pressesprecherin auf die aktuelle Entwicklung.

Wieso Nachbarlandkreise im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Intensivbetten haben

Die Feststellung eines AZ-Lesers, dass in Nachbarlandkreisen und -Städten im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr Intensivbetten zur Verfügung stehen, könnte laut Lisa Iffland an einer anderen Zählweise liegen. „Eine vorgeschriebene Anzahl gibt es nicht“, betont sie. „Unsere Intensivstation und die Intermediate Care Station sind voneinander getrennt“ – auf der Intermediate Care Station liegen Patienten, die überwachungspflichtig sind. „Dies ist nicht in allen Kliniken der Fall, sodass sich dort der vermeintliche Bettenanteil der Intensivstation dadurch erhöht“, erklärt die Sprecherin und nennt die Gifhorner Zahlen: „Im Helios Klinikum stehen in Gesamtzahl 30 Intensiv- und Intermediate Care-Betten zur Verfügung.“ Die Einwohnerzahl liegt laut Zählung des Landkreises bei gut 178 000. Im Vergleich: In Uelzen sind es 75 Betten für 92 000 Einwohner, in Peine 21 Betten für 133 000 Einwohner, in Wolfsburg 26 für 125 000 Einwohner.

