Gifhorn

„Zum Schluss ein großer Knall“ heißt der Titel, unter dem auf der Seite des Gifhorner Online-Schützenfestes von 2021 ein zweieinhalb-minütiges Video von einem Feuerwerk zu sehen ist. „Traditionell endet unser Gifhorner Schützenfest am Sonntagabend mit einem Feuerwerk – das darf selbstredend auch beim Online-Schützenfest nicht fehlen“, hat das Team des Stadtmagazins Kurt darunter geschrieben.

Dessen Chefredakteur und Herausgeber Bastian Till Nowak ist begeistert von den vier Tagen, „sehr, sehr begeistert“, wie er im AZ-Gespräch sagt. Knapp 500 Beiträge haben sein Team und er in den vier Tagen online gestellt, „und das waren nicht mal alle, die uns geschickt wurden“. Die Server-Kapazität setzte dem Online-Stellen Grenzen, der Server sei zum Teil etwas überfordert gewesen von den spielfreudigen und kreativen Gifhornern. „Das war das Vierfache an Content im Vergleich zum vorigen Jahr“, so Nowak. Programmierer Ben Weber habe im Hintergrund alle Hände voll zu tun gehabt, um die technischen Probleme zu beheben – zum Beispiel, dass anfangs nicht von jedem Endgerät aus Zugriff auf die Seite möglich war.

Ein paar Großspenden beim Spendenmarathon für den Kinderhilfsfonds

Noch eine Zahl hat Nowak parat: „Die Spenden für den Gifhorner Kinderfonds ,Kleine Kinder immer satt’ liegen jetzt bei 7 655 Euro – aber wir schalten den Spendenmarathon noch nicht ab.“ Ja, im Vergleich zur Summe des vorigen Jahres mit 15 500 Euro klinge das zunächst wenig, „aber es sind knapp 8 000 Euro mehr, als wenn wir gar nichts gemacht hätten“, betont Nowak, der die Spendenbereitschaft des 5. Zugs USK besonders hervorhebt: „1 500 Euro kommen von diesem Zug, und zwar nicht aus der Zug-Kasse.“

Noch etwas begeistert Nowak: „Im Gewinner-Team ,Khnap daneben’ waren nicht nur langjährige Schützen wie Sven Herbold und Dennis Nalenz, sondern auch ein paar neu zugezogene Gifhorner, die noch nie ein echtes Schützenfest hier mitgefeiert haben. Dieses Team war wirklich rund um die Uhr aktiv und bei allen Challenges dabei.“

„Das Online-Schützenfest hat wieder für gute Laune gesorgt“

Im Vergleich zum digitalen Schützenfest im vorigen Jahr stellt Kurt-Chefredakteur noch etwas fest: „Voriges Jahr waren alle traurig, dass es kein echtes Schützenfest gibt, aber irgendwie auch optimistisch, dass Corona bald vorbei sein würde.“ In den schwierigen Monaten vom Herbst bis vor wenigen Wochen sei vielen dieser Optimismus abhanden gekommen. „Das Online-Schützenfest hat wieder für gute Laune gesorgt.“

Davon können sich auch diejenigen noch mindestens einen Monat lang überzeugen, die jetzt nicht die Zeit hatten, sich die Fotos und Videos anzusehen. „So lange bleibt die Seite auf alle Fälle noch online, vermutlich sogar länger“, sagt Nowak.

Von Christina Rudert