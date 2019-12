Einbruchsopfer leiden meistens mehr darunter, das Sicherheitsgefühl statt Wertgegenstände zu verlieren. Wie groß ist die Verunsicherung in der Region? Was ist Ihre Meinung? Wer an unserer AZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.