Gifhorn

Wann endlich können niedergelassene Ärzte mit dem Impfen gegen Corona loslegen, damit schneller mehr Menschen geschützt sind? Das fragen sich nicht nur Impfwillige, die lange noch keinen Piekser in Aussicht haben, sondern auch die Ärzte im Kreis Gifhorn. Sie würden sofort, wenn sie nur dürften...

Viel Gehirnschmalz haben Dr. Ernst Backer und sein Team bereits investiert, um die Praxis in der Fußgängerzone klar Schiff zum Impfen zu machen. Anfang der Woche haben sie sich zusammen gesetzt: „Wir haben uns eine Strategie überlegt.“ Und Pläne zum Ablauf: „Wie kriegen wir das mit dem Abstand hin?“ Sein Team sei hoch motiviert und zu Überstunden bereit. Auch die Logistik sei kein Problem. „Wir würden den Impfstoff sogar morgens abholen.“ Der erste Dämpfer kam Mitte der Woche.

Es bleibt erstmal beim Impfzentrum und den mobilen Teams: Niedergelassene Ärzte kritisieren, dass sie wegen der Bürokratie frühestens in sechs Wochen beim Impfen mitwirken sollen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Über die Nachricht, dass die Hausärzte erst Mitte April einsteigen sollen, kann Backer nur den Kopf schütteln. „Noch sechs Wochen? Dann sind die Amerikaner schon fertig mit Impfen.“ Backer spürt zunehmend Frust in sich aufsteigen. „Wenn das so weiter geht, kommt irgendwann Resignation.“ Auch bei den Patienten, die seit Monaten nach Impfstoff fragten. „Wir sitzen hier jeden Tag und vertrösten die Menschen.“ Hätte die Praxis ein gewisses Kontingent an Impfstoff, wäre der rasch in den Arm gebracht – „zack, fertig“.

„Ich kenne die Leute, ich weiß, wer es nötig hat“

Was Backer vor allem nervt: „Diese Bürokratie braucht kein Mensch.“ Das Ministerium wolle über jede einzelne Impfdosis bestimmen. Seiner Ansicht nach sollte die Politik es den Ärzten zutrauen, die Empfänger auszuwählen. „Ich kenne die Leute, ich weiß, wer es nötig hat.“ Er habe Patienten, die die Impfung dringendst bräuchten, aber in der Prioritätenliste „durch jedes Raster“ fielen. Der eine oder andere werde zu lange auf den Impfstoff warten müssen. Und wenn kommende Woche die ersten Termine für die Gruppe der über 70-Jährigen vergeben werden, rechnet Backer mit einer weiteren Überlastung der Hotline.

Messebauer im Ratsweinkeller: Dort will die Stadt Gifhorn ein Testzentrum einrichten. Es gibt allerdings noch einiges zu klären. Quelle: Sebastian Preuß

Nun doch: Messebauer machen aus Ratsweinkeller Testzentrum Nach dem Wirbel um die Organisation der freiwilligen Bürger-Schnelltests tut sich nun doch etwas im Ratsweinkeller, das die Stadt Gifhorn als Testzentrum einrichten will. „Die Messebauer im Ratsweinkeller sind gerade mit dem Aufbau der Inneneinrichtung des Testzentrums beschäftigt, wie zum Beispiel der Testkabinen“, berichtet Stadt-Sprecherin Annette Siemer. „Parallel zum weiteren Vorangehen beim geplanten Testzentrum erfolgt die Klärung aller Zuständigkeiten und Formalitäten, damit nicht weiter wertvolle Zeit verloren geht.“ Ziel der Stadt sei es nach wie vor, dort so schnell wie möglich kostenlose Testungen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn anzubieten. Siemer: „Allerdings verfolgt vor allem das Land nach wie vor die Ausrichtung, die kostenlosen Testungen originär bei Ärzten und Apotheken durchzuführen.“

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, kann Unmut aus der Kollegenschaft verstehen. „Wir stehen in den Startlöchern. Die Kollegen wollen alle und sind hoch motiviert.“ Er warnt davor, dass die Motivation bald in Frust umschlagen könnte. Jede Praxis sei vorbereitet. Sobald das Signal aus Berlin oder Hannover komme, würde die Ärzteschaft loslegen. Denn man bemerke in den Gesprächen mit Patienten „einen ganz großen Willen“. Auch anfangs skeptische Pflegekräfte in Heimen hätten sich sehr bald doch impfen lassen.

Ehlers kann das Grundproblem der Politik verstehen: Ihm zufolge müssen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte tatsächlich deshalb warten, weil es einfach zu wenig Impfstoff gebe. Ein kleiner Vorrat wäre schnell weggeimpft: „Wenn die niedergelassenen Ärzte anfangen, wird der Impfstoffverbrauch ein ganz anderer sein.“

Skepsis zu Impf-Drive-In Wäre ein Impf-Drive-In wie in Bremervörde eine innovative Möglichkeit, noch mehr Impfstoff unter die Leute zu bekommen? Hausarzt-Sprecher Dr. Carsten Gieseking aus Müden ist skeptisch. Der Impfstoff sei neu, und so gelte sinnigerweise: „Wir müssen die Patienten noch 20 Minuten nachbeobachten.“ Wie soll das in einem Drive-In möglich sein? Wo soll ein Geimpfter im Auto so lange warten, und was mache er, wenn ihm schlecht werde – Hupe oder Lichtzeichen?

Dr. Carsten Gieseking aus Müden schließt sich seinem Hausärzteverband an und fordert, die Impfzentren aufzulösen und den Job endlich den Praxen zu überlassen. „Was an Impfstoff da ist, muss unters Volk. Hausärzte können es vor allem effektiv machen. Wenn wir nachmittags um fünf noch zwei Dosen übrig haben, können wir immer noch jemanden rekrutieren.“ Pflegebedürftige und Hochbetagte zuhause impfen: Das könnten mobile Teams nicht, das könnten nur die Hausärzte, die die Menschen kennen.

Von Dirk Reitmeister