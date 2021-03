Wilsche

Bei Bewegung an der frischen Luft das eigene Dorf neu kennen lernen, und das alles Corona-konform: Einen besonderen Osterspaziergang durch Wilsche stellen Kerstin Paulmann und Uta Willuhn auf die Beine. Aufgerufen ist sogar, wer selber gar nicht gehen will. Und zu gewinnen gibt es für Kinder auch noch etwas.

„Das ist unsere Intention, die Leute über Ostern zur Bewegung zu animieren.“ Und die Kinder sollen das Dorf kennen lernen, sagt Uta Willuhn vom Arbeitskreis Familie und Soziales des Ortsrats. Die Idee hatte ihre Mitstreiterin Kerstin Paulmann, die damit an sie heran getreten war. „Es ist gut umsetzbar.“ Und wie der Osterspaziergang funktioniert, erläutert der Flyer, den die Wilscher demnächst in ihren Briefkästen finden werden.

Die beiden Frauen rufen darin alle Wilscher auf, ein bis fünf Ostereier pro Haushalt zu basteln und diese in von Straßen aus gut sichtbaren Fenstern aufzuhängen. Eine Schablone zum Ausschneiden liefert der Flyer gleich auf der Rückseite mit. Ganz wichtig: Alle, die Ostereier in die Fenster hängen, müssen jedes einzelne Ei an Willuhn oder Paulmann melden. Denn die müssen ganz genau wissen, wie viele Ostereier in Wilscher Fenster hängen.

So soll der Osterspaziergang ablaufen

Die Liste der Straßen, die sich abzuwandern lohnen, hängen Paulmann und Willuhn demnächst in die Schaukästen im Dorf und veröffentlichen sie auf der Ortshomepage www.wilsche.de. Über die Osterfeiertage können die Familien dann losziehen und gebastelte Ostereier in den Fenstern zählen. Bis spätestens Dienstag nach Ostern werfen sie ihr Ergebnis bei Paulmann oder Willuhn – deren Adressen sind auf dem Flyer veröffentlicht und mit jeweils einem riesigen Osterei im Garten gekennzeichnet – in den Briefkasten. Für die 20 Kinder, deren Zählung am nächsten an der Gesamtzahl der ausgehängten Eier liegt, gibt es Preise, die der Arbeitskreis Familie und Soziales des Ortsrats organisiert hat.

Appell an Wilscher: Keine Pulks bilden

Willuhn appelliert an die Wilscherinnen und Wilscher, die Osterspaziergänge Corona-konform zu machen und keine Gruppen zu bilden, die gegen die Kontakteinschränkungen sprechen würden. Grundsätzlich sei dieser Osterspaziergang nämlich kontaktarm möglich und damit eine gute Gelegenheit für die Menschen, über die Lockdown-Feiertage auf andere Gedanken zu kommen und etwas Bewegung zu haben.

„Bewegung ist gerade in der Homeschooling-Zeit ein Thema“, sagt Willuhn. „Und das ist gut umsetzbar.“ Nachdem im vorigen Jahr Laternenfest und Kinderdisko Corona-bedingt ausfallen mussten und auch in diesem Jahr auf der Kippe stehen, sei diese Aktion eine willkommene Abwechslung für die Dorfgemeinschaft.

Von Dirk Reitmeister