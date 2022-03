Gifhorn

Walter Kempowski brachte es gleich in der Einstiegsszene auf den Punkt: „Wie Sie sehen, wir haben uns einiges vorgenommen.“ Knapp drei Stunden lagen vor dem Gifhorner Publikum und dem Ensemble des Altonaer Theaters, als Johan Richter in der Rolle des Autors die Bühne betrat. Langsam aber sicher zog es die Zuschauer immer tiefer in den Bann des ersten Stücks der vierteiligen Theatersaga, die Kempowskis Mammutwerk „Deutsche Chronik“ nacherzählt. Das gelang mit der bunten Mischung zahlreicher Charaktere. Neun Darsteller schlüpften in mehr als 25 Rollen und erzählten eine Liebesgeschichte, den ersten Weltkrieg und den Niedergang des deutschen Bürgertums. 

Voller Mäntel, Jacketts, Röcken und Hemden war die große Kleiderstange hinter Walter Kempowski behängt, als er das Publikum begrüßte. Mit dieser Kulisse kam das Stück die vollen drei Stunden mehr als gut aus, dank der vielen verschiedenen Rollen. Walter Kempowski begleitete das Stück als Erzähler, die wichtigsten Figuren stellte er zum Einstieg vor: Zum Beispiel seinen Großvater Robert William Kempowski, ein Rostocker Reeder und seine Frau Anna Kempowski. Ihr Sohn Karl „wird später mal mein Vater“, so Walter Kempowski. Dann folgt Wilhelm de Bonsac mit Gattin Martha und Tochter Grethe. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg, betreibt eine florierende Import-Export-Firma. Beim Sommerurlaub an der Ostsee begegnen sich 1913 die beiden Familien. Karl Kempowski verliebt sich in Grethe de Bonsac. „Abends ist es kolossal, da steht man an der Brücke und lässt die Weiblichkeit an sich vorüberziehen“, schwärmt Karl in einem Brief.

Lernen die Kempowskis an der Ostsee kennen: Familie de Bonsac Quelle: Sebastian Preuß

Krieg auf der Bühne: Kreative Inszenierung

Der Krieg markiert ein neues Kapitel, es wird ganz düster im großen Saal: „Wie stellt man den Krieg auf einer Bühne dar?“, fragt der Erzähler die Zuschauer. „So?“ – donnerndes Trommelfeuer eines Maschinengewehrs ließ das Publikum zusammenzucken. „Oder mit Spezialeffekten?“ – schreiend winden sich Karl, Schulfreund Erex Wolters, ein Hauptmann, der eben noch Wilhelm de Bonsac war und Robert William Kempowski plötzlich vor Schmerzen. Im nächsten Moment marschieren sie auf der Stelle, die nicht vorhandenen Karabiner auf das Publikum gerichtet. Unentwegt stampfen sie weiter, als Wolters durch einen Schuss zu Boden geht.

Bildergalerie: „Aus großer Zeit“ in der Stadthalle

Zur Galerie So sah die Kempowski-Inszenierung des Altonaer Theaters aus.

Szene von 1936 zeigt Einzug der Rassenideologie

Karl hat die Schlachten knapp überlebt, als er und Grethe sich 1936 eine Existenz in Rostock aufgebaut haben. Mit befreundeten Paaren lauschen sie den olympischen Spielen am Volksempfänger. Hitlers Rassenideologie haben sie schon in den Köpfen, reden von einem „gesunden jungen Volk“ als Grund für olympische Medaillen.

Ende März folgt der zweite Teil

Mit einer intensiv gespielten Szenenfolge inszeniert Regisseur Axel Schneider die umfangreichen Romanvorlagen. Dem Altonaer Theater ist es gelungen, das Geschehen so zu raffen, dass die historischen Hintergründe immer präsent bleiben und die gesellschaftliche Atmosphäre dieser bürgerlichen Welt spürbar wird. Am 25. März gibt es den zweiten Teil „Tadellöser & Wolff“ in der Stadthalle. Teil drei „Ein Kapitel für sich“ und Teil vier „Herzlich willkommen“ folgen 2023.

Von Niklas Jan Engelking