Landkreis Gifhorn

Die Parteien stellen sich und ihre Kandidaten der Öffentlichkeit zur Kommunal- und zur Bundestagswahl vor. Die AZ veröffentlicht die nächsten anstehenden Termine im Zusammenhang mit den Wahlen:

Klimaneutrale Gemeinde: Dieses Ziel möchte Tülau langfristig erreichen. Daher wird eine Fahrradtour zur Information über schon erfolgreich arbeitende Einrichtungen in Tülau durchgeführt. Treffpunkt ist am Freitag, 27. August, um 9 Uhr die Gastwirtschaft „Zur grünen Eiche“ in der Dorfstraße. Mit dabei sind Bürgermeister Martin Zenk und SPD-Vorsitzender H. Dieter Hartmann. Tobias Heilmann, Landtagsabgeordneter und Kandidat zum Landrat, und Wieland Bartels, Kandidat für den Bürgermeister der Samtgemeinde Brome, haben ihre Teilnahme zugesagt. Außer allen Kandidaten für die Kommunalwahlen sind auch alle Interessierten eingeladen. Ziel ist die Biogasanlage, das Kraftwerk zur Stromerzeugung mit der angeschlossenen Heizanlage für die Nahwärmeerzeugung und eine fortschrittliche landwirtschaftliche Produktionsanlage. Welche Maßnahmen über diese klimaneutrale Wärmeerzeugung hinaus künftig umgesetzt werden können, soll auch durch diese Informationstour „erfahren“ werden.

Das Bündnis Bunt statt Braun lädt ein zu einer Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten Ingrid Pahlmann (CDU), Hubertus Heil (SPD), Henrik Werner (Grüne) und Dr. Andreas Mantzke (Linke). Geplant sind Themen wie Waffenexporte, Waffenrecht, Migration und die Situation in Afghanistan. Außerdem geht es um den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz. 50 Personen können am Mittwoch, 1. September, ab 19 Uhr live vor Ort im Mehrgenerationenhaus im Georgshof teilnehmen – sie müssen nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Die Podiumsdiskussion wird außerdem per Livestream unter https://meet.jit.si/gemeinsam übertragen.

Die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede und der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Isenbüttel laden zur Podiumsdiskussion mit den Kandidaten zur Wahl des Samtgemeindebürgermeisters ein. Thema am Donnerstag, 2. September, ab 19 Uhr in der Aula der Realschule Calberlah, Schulstraße 3, wird sein: Lebensqualität im Alter in der Samtgemeinde. Teilnehmer sind Rolf Buhmann, Hans Werner Buske und Jannis Gaus, die Moderation übernimmt Martin Wrasmann. Anmeldungen dafür sind erforderlich unter Tel. (05374) 60 33 206 oder per Mail an info@nachbarschaftshilfe-hehlenriede.de. Für diejenigen, die nicht dabei sein können: Die Veranstaltung wird im Live-Stream zu verfolgen sein über die Homepage der Nachbarschaftshilfe: www.nachbarschaftshilfe-hehlenriede.de.

Von der AZ-Redaktion