Kreis Gifhorn

Die Bundestagswahl wirft seit Wochen unübersehbar an Laternenpfählen ihre Schatten voraus, doch am Straßenrand sind auch noch die Wahlplakate und Banner der gelaufenen Kommunalwahl zu sehen. Auch wenn sie nicht mit den ebenso noch anstehenden Stichwahlen zu tun haben, könnten sie wohl noch ein paar Tage länger hängen bleiben, obwohl Wahlwerbung eigentlich unverzüglich nach dem Wahltag zu entfernen ist.

Aber was heißt „unverzüglich“?, fragt sich Ines Kielhorn, die wiedergewählte Samtgemeindebürgermeisterin im Papenteich. Das sei nicht wirklich konkret. Dennoch war sie schon tätig. Sie habe einen ganzen Teil ihrer Plakate bereits angehängt. „Es wäre schon schön, wenn es entfernt wird“, sagt sie über jene Plakate, die allein für die bereits gelaufene Wahl werben. Gleichzeitig hat sie Verständnis, dass ehrenamtliche Wahlkämpfer nicht gleich am Tag nach der Wahl alles wegräumen könnten.

Wahlwerbung in Gifhorn: Plakate und Banner müssen eigentlich unverzüglich nach dem Wahltag entfernt werden. Doch einen Wahltag gibt es ja noch... Quelle: Dirk Reitmeister

Für Dirk Behrens von der Gemeinde Sassenburg heißt „unverzüglich“ eben „unverzüglich“. Konkret: Eigentlich müssten die Kommunalwahlplakate etwa für Kreistag und Gemeinderat weg sein – „streng genommen“. Doch die Verwaltung werde damit eher großzügig umgehen. „Wir werden nicht gleich heute oder morgen losrennen und anordnen, Wahlplakate abzuhängen.“ Kommende Woche wolle man mal schauen. Die Gemeinde habe gerade mit der Organisation der Stichwahlen genug um die Ohren.

Kulant zeigt sich auch die Stadt Gifhorn: „Da Kommunal- und Bundestagswahl in diesem Jahr zeitlich nah beieinander liegen und zusätzlich noch Stichwahlen anstehen, sieht die Verordnung vor, dass dieses Mal alle Plakate erst nach der Bundestagswahl am 26. September abgehängt werden müssen“, so Stadtsprecherin Rebecca Koch auf AZ-Nachfrage.

„Dann muss ich nicht zweimal Bußgelder schreiben“

Auch die Gemeinde Isenbüttel will erst nach der Bundestagswahl tabula rasa machen. „Dann muss ich nicht zweimal Bußgelder schreiben“, sagt Kai Krink von der Gemeindeverwaltung. In der Vergangenheit seien immer wieder mal einige Plakate zu lange hängen geblieben oder als Müll im Ortsbild unangenehm aufgefallen. Muss die Gemeinde dann tätig werden, schreibt sie der jeweiligen Partei schonmal eine Rechnung. Denn die ist für ihre Plakate verantwortlich – dass diese ohne zu stören oder gar zu gefährden hängen und akkurat entfernt werden. Das klappe nicht immer.

„In der Vergangenheit hat das Abhängen immer reibungslos funktioniert, und die Stadt Gifhorn geht davon aus, dass die Parteien alle Plakate auch dieses Mal innerhalb weniger Tage abhängen werden“, so Koch. Aufgrund der Vielzahl der Plakate könne das ein paar Tage dauern. „Die Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsamtes überprüfen dies in der Stadt stichprobenartig.“ Es seien in der Vergangenheit nie weitergehende Restriktionen notwendig gewesen, ein Anruf bei der jeweiligen Partei genüge.

Wenn die Straßenmeisterei bei der Wahlwerbung eingreift

In einem Fall bei Isenbüttel waren jetzt gleich alle Banner, egal von welcher Partei, verschwunden: Laut Krink war die Kreisstraßenmeisterei tätig, denn die Wahlwerbung stand außerorts an einem Kreisel – was nicht genehmigt war.

Ines Kielhorn wartet bei einigen ihrer Plakate noch bis nach der Bundestagswahl. Denn diese hängen ihr zufolge so hoch, dass sie nicht herankomme, weil darunter die noch aktuellen Plakate anderer Bewerber hängen. Und an denen wolle sie sich lieber nicht zu schaffen machen.

Von Dirk Reitmeister