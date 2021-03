Vorsorge für trockene Sommer: Wasserverband Gifhorn verlegt neue Trinkwasserleitung

Gifhorn

Spaziergänger, die dieser Tage im Bärensumpf zwischen Neudorf-Platendorf sowie Gamsen und Kästorf unterwegs sind, müssen sich den schmalen Weg – die Verlängerung der Platendorfer Straße – noch einige Tage mit einem Dutzend Baggern und Radladern sowie vielen Transportern und Lkw teilen. Der Wasserverband Gifhorn verlegt auf der Strecke gerade einen Teil einer neuen Trinkwasserleitung.

Zur Galerie Trockene Sommer sind eine Herausforderung auch für den Gifhorner Wasserverband. Mit einer neuen Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Schönewörde in Richtung Südkreis soll die Versorgung auch dann gesichert werden, wenn die Temperaturen kräftig steigen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.

In einem Zelt sitzen am Donnerstag zwei der rund 15 Arbeiter auf der Baustelle – die sich immerhin etwa drei Kilometer entlang des Weges zieht. Ihre Aufgabe ist es, die 600 Kilogramm schweren und fünf Meter langen PE-Stangen zu bis zu 300 Metern langen Teilstücken der künftigen Leitung zu verschweißen – mit Temperaturen von 225 Grad. Ein Bagger schiebt die jeweilige Stange ins Zelt, sie wird an eine andere Stange geschweißt, dann wird mit der nächsten Stange das bisherige Stück weitergeschoben. Das Zelt selbst bleibt stehen.

Das Verlegen übernimmt größtenteils ein Pflug

Ein paar hundert Meter weiter klafft eine Grube im Randstreifen neben dem Weg. „Eine Verbindungsgrube“, erklärt Matthias Glinka, der Projektleiter vom Wasserverband. In diesen Gruben werden die bis zu 300 Meter langen Teilstücke, die schon unter der Erde liegen, miteinander verbunden. Auch hier kommen Bagger zum Einsatz, sie müssen die Löcher für die Verbindungsgruben ins Erdreich beißen. Das eigentliche Verlegen der Leitung allerdings erfolgt ohne die Bagger, zumindest meistens.

Denn das Verlegen übernimmt ein Pflug. An seinem hinteren Ende ist eine sogenannte Rakete aus Metall angebracht, in welche ein Ende eines 300-Meter-Teilstücks Rohr eingelegt wird. Die Rakete wird dann in die Erde gedrückt, wofür sich der Pflug gerne mal auf die Vorderreifen stellt, die Hinterreifen zwei, drei Meter in der Luft. Dann fährt er los – gezogen von einer Winde mit 140 Tonnen Zugkraft. Davon kommen aber nur bis zu 20 Tonnen Energie am Rohr an, den Rest fängt die Rakete ab – denn die Trinkwasserrohre verkraften lediglich 30 Tonnen. Eine Stunde dauert es, auf diese Weise ein 300-Meter-Teilstück unterzupflügen in den weichen Sand- und Moorboden.

Noch bis November werden die Arbeiten dauern

„Das machen wir auf etwa neun Kilometern. Auf etwa sechs Kilometern bohren wir den Durchlass für die Rohre, auf etwa einem Kilometer wird gegraben – das sind dann Ecken, Kurven und andere Bereiche, wo wir beispielsweise mit dem Pflug nicht arbeiten können“, sagt Glinka. Insgesamt werden 15,1 Kilometer Rohre verlegt, sie sollen das Wasserwerk in Schönewörde mit der Versorgungsleitung am Dragen verbinden. Im Dragen liegen bereits 2,2 Kilometer, Ende November starteten die Arbeiten. Seither wurde effektiv zehn Wochen gearbeitet, insgesamt acht Kilometer sind verlegt. Bis April dauern die Arbeiten am jetzigen Teilstück, danach wird die Leitung bis November rund um Wahrenholz weitergeführt.

Darum bringt der Wasserverband die neue Versorgungsleitung unter die Erde 2018, 2019, 2020: Drei Jahre in Folge waren die Sommer zu trocken, fehlte der Regen. Laut Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer kamen 2018 und 2019 auf 447,9 beziehungsweise 588,4 Liter pro Quadratmeter, für 2020 lag der Wert kurz vor Weihnachten erst bei 513 Litern. Zum Vergleich: Das nasse Jahr 2017 kam auf 932,4 Liter, der Zehn-Jahres-Schnitt liegt bei 693,27. Dass Dürre-Sommer in den kommenden Jahren häufiger anstehen, ist angesichts des Klimawandels wahrscheinlich. Der Wasserverband Gifhorn bereitet sich darauf vor – die jetzt im Bau befindliche Trinkwasserleitung zwischen dem Wasserwerk Schönewörde und der Versorgungsleitung am Dragen bei Gifhorn soll den dünn besiedelten Nordkreis mit seinen Reserven und den bevölkerungsreichen Südkreis verbinden. Die alte Leitung schafft die benötigten Wassermengen in trockenen Sommern nicht alleine. So soll auch in trockenen Sommern die Trinkwasserversorgung kreisweit gesichert werden. Das aktuelle 5,1-Millionen-Euro-Projekt ist Bestandteil einer Gesamtinvestition von rund 25 Millionen Euro.

Kalkuliert ist das Projekt mit rund 5,1 Million Euro. „Es könnte aber etwas günstiger werden“, hofft Glinka. Im Zeitplan liege man auf jeden Fall. Und er bedankt sich für die Unterstützung durch die Landwirte. „Die richten ihre Arbeit nach unserem Plan aus, beispielsweise, wenn wir Anfang der Woche den Weg für drei Tage voll sperren müssen. Das ist nicht selbstverständlich“, lobt der Projektleiter.

Von Thorsten Behrens