Gifhorn

Es geht um die stattliche Summe von 2,5 Millionen Euro und den Kauf des Internationalen Mühlenmuseums durch die Stadt: Bis September soll in dieser Angelegenheit Klarheit herrschen. Eine wichtige Vorentscheidung trifft die Politik vermutlich schon in wenigen Tagen.

Um den Millionen-Deal besser begleiten zu können, hat der Rat einen Sonderausschuss Mühlenmuseum gebildet – und der hat sich Mitte Juli erstmals getroffen. Für den 27. Juli hatte die Verwaltung dann einen weiteren Sitzungstermin anberaumt, doch der wurde kurzfristig gestrichen.

Neuer Sitzungstermin

Stadtsprecherin Rebecca Koch kennt den Grund für den Ausfall der Sitzung: „Aktuell wird der politische Beschluss bezüglich des Kaufvertrages, der Förderungsmöglichkeiten und der konzeptionellen Aufstellung durch die Verwaltung abgearbeitet.“ Diese wichtigen Daten, Fakten und Zahlen lagen am 27. Juli noch nicht vor. Aus diesen Gründen sei in dieser Woche keine Sitzung und Beschlussfassung erforderlich gewesen. Das soll jedoch in noch nicht einmal 14 Tagen passieren. „Die nächste Sitzung des Sonderausschusses Mühlenmuseum ist für den 10. August geplant“, sagt Koch. An diesem Tag ist mit einer Vorentscheidung zu rechnen.

Als unabhängiger Berater begleitet beide Seiten – Stadt und Mühlenmuseum-Eigentümerfamilie Wrobel – eine Anwaltskanzlei.

Von Uwe Stadtlich